HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 20 de noviembre, en Extremadura?
Diario de fronteras

Amistad y otras máquinas que no usamos

Javier Cruces

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Al amanecer, A. recibía un mensaje de su mujer: «No te vayas de casa. A las once llega un paquete a contrarrembolso». Lo leyó con ... extrañeza. Le pareció rarísimo eso de pagar en metálico al repartidor, tan propio del siglo XX. Se detuvo un instante antes de pedirle explicaciones porque hace tiempo que dejó de intentar descifrar la mente de su mujer y, a cambio, aprendió a descifrar la suya. Y la suya, a estas alturas, era asentir siempre. «No te vayas hasta que no llegue. Llevo mucho esperándolo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  3. 3 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  4. 4

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  7. 7 Estafan casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés haciéndole creer que su hija necesitaba dinero
  8. 8 El protocolo de atragantamiento acaba de cambiar en 2025: así debes actuar según explica un técnico de emergencias
  9. 9 La Junta Electoral Central obliga a la extremeña a examinar una denuncia del PSOE por una entrevista a Guardiola
  10. 10

    La Junta aprueba la ampliación hasta las 1.664 plazas para su oposición del próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Amistad y otras máquinas que no usamos

Amistad y otras máquinas que no usamos