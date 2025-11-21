Amistad y otras máquinas que no usamos

Al amanecer, A. recibía un mensaje de su mujer: «No te vayas de casa. A las once llega un paquete a contrarrembolso». Lo leyó con ... extrañeza. Le pareció rarísimo eso de pagar en metálico al repartidor, tan propio del siglo XX. Se detuvo un instante antes de pedirle explicaciones porque hace tiempo que dejó de intentar descifrar la mente de su mujer y, a cambio, aprendió a descifrar la suya. Y la suya, a estas alturas, era asentir siempre. «No te vayas hasta que no llegue. Llevo mucho esperándolo».

No dijo qué era. Ni falta. La de A. era una de esas relaciones que compran pijamitas de coralina a juego con los de sus hijos en Navidad. Funcionaba. Una armonía de gestos cotidianos que solo empalaga a quien no la vive.

A. pensó que, definitivamente, su mujer ocultaba algo. Le vino así, sin ruido. No porque temiera una infidelidad, sino porque empezó a temerse algo peor: que hubiese comprado una máquina de coser. Eso sí sería un problema: lo siguiente sería buscarle «un rinconcito», algo que en su casa significaba perder un metro cuadrado de vida para siempre.

Mientras tanto, yo viajaba. No mucho. Ni él debía saberlo. Lo divertido –lo triste– es que llevaba años sin verle. Y seguimos siendo amigos, precisamente, porque vernos más sería una temeridad. Nuestra amistad es pura logística emocional; un pacto de no agresión donde cada uno administra su umbral de tolerancia como puede. Hay relaciones que se sostienen más por los ratos que no compartes que por los que sí. Él es difícil; o sea, insoportable. Yo me di cuenta con los años. Su mujer, por lo que sea, aún no.

En el tren intenté recordar todo lo importante que me había contado A. de los últimos meses: sus dilemas laborales, sus crisis domésticas y así. Todo eso, en teoría, debería haberme conmovido. Y, sin embargo, lo único que pude rescatar –quizá porque en la amistad la épica es fraudulenta y lo que queda es la tontería– fue cuando me contó que todas sus contraseñas de internet son la fecha de la muerte del perro de su mujer. No como homenaje. Ni como recuerdo. Sino como quiniela. Porque lo odia.

El perro, por cierto, sigue vivísimo. Una vitalidad ofensiva. Tanto, que A. teme que dentro de un mes tenga que cambiar todas sus contraseñas de streaming y enfrentarse al suplicio administrativo de actualizar su propia maldad.

Al llegar a casa –con la fatiga del tren– le mandé el artículo. No le hacía gracia que le llamara insoportable. Tenía razón, pero hay cosas que es mejor no nombrar. Le contesté algo simpático: «Te encanta. No solo te visito: además te saco en un periódico extremeño siendo tú un andaluz, con la tirria que nos tenéis.»

Al final, uno supone que la distancia solo sirve para medir lo poco que cambia lo importante.