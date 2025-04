Comenta Compartir

Soy enfermero de pediatría, trabajo en un centro de salud extremeño y me encanta mi trabajo. Atender a los niños y a sus padres es ... algo para lo cual me he formado y continúo formándome. La prevención de la enfermedad, la cura del niño enfermo, el apoyo a las familias en situaciones difíciles… el reírme con las ocurrencias de los niños, jugar con ellos mientras les administro una vacuna o realizo una cura, explicar los estilos de vida saludables, los buenos hábitos…. Para hacer esto se requiere de profesionales con tiempo. No es el caso del centro en el cual trabajo, que, a día de hoy, tiene más de 2.000 niños para un solo enfermero. Ante esta situación sólo caben prisas, precipitaciones y riesgos de cometer errores. Por el bien de nuestros niños, sería conveniente revisar los cupos de enfermería pediátrica de Atención Primaria de comunidad.

