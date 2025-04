Comenta Compartir

«Europa no puede ser un herbívoro en un mundo de carnívoros», ha dicho el Alto Representante de la Política Exterior, José Borrell. La idea ... no es nueva. Hace 20 años Robert Kagan identificaba a los europeos con Venus y a los americanos con Marte. El paraguas estadounidense permitía a la UE el lujo de dar la espalda a la geopolítica. El crecimiento europeo de estas décadas, dice Borrell, se ha sostenido sobre los bajos precios del gas ruso y el lucrativo negocio con China. Con la conmoción de Ucrania llegan las prisas por reducir la dependencia de socios tan poco fiables. En la búsqueda de metáforas para resaltar la gravedad del momento, Borrell desataba una polémica al referirse a Europa como «un jardín» rodeado de «jungla». Sus palabras han sonado a colonialismo. No lo eran. Pero remiten a esa Europa-fortaleza de bienestar, indiferente a lo que sucede fuera.

