Hace unos días se pudo comprobar tras las palabras en el congreso de Carla Toscano, diputada de Vox, como aprovechan cualquier exceso verbal los secuestradores ... de la democracia para armar la tremolina. De los políticos más conspicuos no ha faltado ni uno. Melenchon en Francia: «Sorprendido por la violencia de los métodos políticos de la derecha española contra Irene Montero». Alberto Fernández, presidente de Argentina: «El caso de la violencia política y machista contra las mujeres es intolerable, y debemos repudiarla. Toda nuestra solidaridad con la ministra». Gabriel Boric: «Desde Latinoamérica todo mi apoyo a Irene Montero, compañera incansable en la lucha por mayor justicia e igualdad, que hoy enfrenta una nueva asonada de violencia política de la extrema derecha». Y Gustavo Petro, presidente de Colombia: «La ministra de Igualdad agredida a través de la violencia política en España. El miedo a la mujer libre, a la reducción del consumo por la crisis climática y a la inmigración hacen crecer extremas derechas como en 1933». Han tocado a rebato, y todos a una se ponen en guardia frente a un peligro que no es real pero que les gustaría que existiera. ¿Pretenden acaso hacernos creer que estamos en presencia de otra Agustina de Aragón? ¿Por qué no se alarmó esta «patulea infecta» cuando un activista muy próximo a la ministra dijo aquello de que azotaría a otra señora Montero hasta sangrar? O cuando el «despelleje» que hizo el tal de la señora Botella, «una mujer cuya única fuerza proviene de su marido y de los amigos de este». Usan el jarabe democrático con la misma desenvoltura y desfachatez, con que recurren al «uso alternativo del derecho».

Cartas al director