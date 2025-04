El ocaso de nuestra convivencia

Es lamentable ver como el modelo de convivencia que tanto costó construir en España se deshace como un terrón de azúcar. Han conseguido confrontar a ... la sociedad, enfrentarnos, hacernos olvidar los lazos que nos unían, nuestra historia y nuestra esencia. Mi reflexión parte de la pena y la nostalgia. Yo nací en diciembre de 1978, justo el mes en que entró en vigor la Constitución que, de momento, sigue siendo la piedra angular de nuestro modelo de convivencia. Crecí en una sociedad que se desarrollaba día a día valorando la libertad y la democracia. La España postdictadura que poco a poco se abrió al mundo. Una España que recuperó su identidad a nivel internacional y un modelo de convivencia reconocido en el mundo. Un paraíso a nivel cultural, patrimonial, natural, gastronómico, artístico... Y sin embargo hoy asistimos atónitos a la decadencia de nuestra convivencia, a una tensión política sin precedentes, a una sinrazón loca. Es un suicidio colectivo en el que todos estamos inmersos y, sin quererlo, somos partícipes directos o indirectos. Un ambiente tóxico.

¿Por qué las ideas políticas nos polarizan? ¿Es que ya no se puede ser libre de pensamiento en España? ¿Por qué hemos llegado a esta situación de extremismos ideológicos?¿Por qué ser tan excluyentes? ¿Es que no nos damos cuenta de que en un mundo global los territorialismos radicales son absurdos? A mí me parece que los diferentes idiomas de España son riqueza. Las diferencias culturales y los usos sociales de España son riqueza. La cultura de cada comunidad es riqueza, la gastronomía, el patrimonio, las gentes de cada lugar de nuestro país es riqueza.

Considero que son varias las razones que explican esta decadencia de valores: el modelo educativo politizado que nos rige desde hace años, la mediocridad y de la bajeza de algunos servidores públicos, la falta de sentido de estado en general y el mal uso que en España se ha dado al modelo autonómico.

Ya lo dijo Bismarck: «España el país más fuerte porque los españoles llevan años intentando destruirlo y no lo han conseguido». Es necesaria una reflexión profunda: que nuestros actuales regidores vuelvan a la senda de la moderación y el entendimiento. Si no hacemos un esfuerzo por converger quizás la cita de Bismarck deje de tener vigencia y entonces sí que tendremos un grave problema.