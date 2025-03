Tierra nutricia

Comenta Compartir

Hasta mediados del pasado siglo, en España agricultura e industria eran antinómicas. Se regían por leyes no ya solo jurídicas sino, sobre todo, organizativas y ... de trato comercial y social diferenciadas. De hecho el concepto, que por su 'modus vivendi' se ajustaba a España era el de ser potencia agrícola y ganadera. Quedaba sobreentendido al decir esto que tenía el país muchos campesinos y poco peso industrial y comercial. ¿Se acomoda la realidad agropecuaria ibérica actual a esta formulación? Ni por asomo. Para que haya campesinos tiene que subsistir el campo, ¿y dónde está ese campo incólume, indemne, intacto en su biodiversidad? Únicamente en restringidas y protegidas áreas. Los que hoy se dedican al agro no son camperos sino industriales de la gleba a cielo abierto, que ninguna concomitancia tienen con los que «cavilando tras la yunta descubrieron que la tierra labrantía y la madre de sus hijos son lo mesmo». No se percatan de que, parapetados en sus 'hipertrofiados' tractores, exigiendo manga ancha para la diseminación de venenos, es una indignidad y una rendición y entrega a las multinacionales de la alimentación adulterada, prostituida, globalizada… Se han dejado seducir por la economía de escala y han multiplicado vacas, megamaquinarias y ponzoñas. Quien se presta a ello o es un incauto o se ha vendido al insidioso enemigo, y está apuntillando al mortecino campo. Una cosa más, ¿a qué viene, entonces escandalizarse porque en Francia alguien haya dicho que el tomate español es insípido, o que aquí previamente desde un ministerio se haya puesto en cuestión el tipo de carne que resulta de las macrogranjas? El campo para el que lo ama no para el que lo mortifica.

Cartas a la directora