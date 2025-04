La futurible autovía Badajoz-Zafra

Comenta Compartir

En HOY del 23 de marzo de 2009 se publicó un reportaje de J. López-Lago sobre el proyecto de autovía Badajoz-Zafra, con tres ... fotografías del intenso tránsito de vehículos por la N-432. La instantánea más cercana a Badajoz corresponde al punto kilométrico 10, y difiere de las otras en que se enfoca más paisaje que asfalto; su contenido es bastante bucólico, está todo el campo verde, hay un hato de vacas que pasta pegando a la cuneta; lo que hace más fuerte el contraste no ya tan solo con el alquitrán de la vía, sino con las resecas márgenes, efecto de la venenosa aplicación de herbicidas. Por debajo de esta imagen se argumenta que escenas como esta se evitarán con la realización de la susodicha autovía, sin que merezca el más mínimo comentario la expeditiva y perniciosa práctica de la escarda química para combatir la cobertura herbácea. Pues bien, dentro de pocos días habrán pasado ¡16 años! Desde que leyéramos esa información con vitola esperanzadora. Conformidad, en todo caso, pues siendo verdad que no enlazamos con Zafra más velozmente ni más seguros; téngase presente el logro que se alcanzó llevando la doble vía hasta la cantina Peluca y el arroyo San Gabriel, que tan bravo se pone en cuanto llueve de verdad un rato. Otro hito será cuando el desdoblamiento llegue al kilómetro 5, previsto para el año que viene, 2026. Paradas las obras so pretexto de que el terreno estaba «muy duro», se escudarán luego en que el reblandecimiento del suelo hace inviable la utilización de máquinas. En fin, que nos digan dónde hay que firmar para que siquiera en el 2036 esté hecha la conexión con la Ronda Sur. Y esa es otra.

Cartas al director