Ensañarse con los muertos

Se da el caso de que cuando alguien muere si no es de izquierdas, suele ser injuriado y vejado, como si de un ser abyecto ... se tratara. La gente que comparte la ideología woke suele desmedirse, utilizando palabras malsonantes, denuestos e insolencias varias, a modo de desquite. Esto no es algo nuevo, el caso más representativo de estos 'ajusticiamientos' después de muerto fue el de Sánchez Dragó. A este disidente de la dictadura se le arrojaron 'flores' de este jaez: «Solo un fascista puede lamentar la muerte de un fascista», «pederasta, nazi, ñordo». En respuesta a la aseveración del difunto de que había conocido (en sentido bíblico) a dos lolitas japonesas allá por los años 60. Esto como pequeña muestra de lo publicado en redes sociales. Y este mismo año tras la muerte de Arévalo, a quien reputan de referente de la derecha, se han cebado con él manifestando su contento de que empiece así de bien 2024; propinándole expresiones del tipo: «Un PPero, un facha menos», «RIP y tanta paz lleves como descanso dejas». No hacen sino retratarse.

La constante desazón que les embarga a estos resentidos sociales, a causa del veredicto de las urnas, les hace caer en tales desafueros, demostrando su inmadurez y su inconsecuencia. Pues cuando casualmente el que sucumbe es de su cuerda, entonces téngase respeto. Ya no hay barra libre. Tan tendenciosos y partidistas son que consideran que solo merecen vivir los que comprenden y asumen su relato ideológico. Son los mismos que se escandalizan hasta el paroxismo por la desmesura de un carpetazo con resultado de botella de plástico que despega y roza a la figura de un contrincante u oponente de Ortega Smith. ¿Cómo, pues, admitir el dogma de la superioridad moral que propalan, si a la vista está el cinismo y la desenvoltura con que se manejan ante lo ineluctable de la vida?

Cartas a la directora