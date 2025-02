Circula mucha pacotilla

Comenta Compartir

Con razón se dice que hay veces que resulta necesario resaltar hasta lo que es obvio. Hay nociones básicas en la teoría política, como que ... se tambalean en la mente de legión de opinantes de pacotilla en redes sociales, sin más explicación para ello que la de su propia mentecatez. Lo que no quita para que dentro de esa morralla se inmiscuyan y se camuflen unos cuantos enterados que por ejemplo, bendigan la «tremebundez» de la identificación o asimilación entre fascismo y liberalismo, de gran rendimiento tras los comicios. La endeblez doctrinal de algunas corrientes partidarias es tal que no pueden prosperar si no recurren al batiburrillo. Así se entiende que la Historia hoy no se enseñe a los estudiantes ni a fondo ni con pulcritud. Y es que aquí subyace un planteamiento respecto a los atraídos por la política que se concreta en estas dos salvaguardias: primero, que no merme la cantera de pobres; segundo, la plebe se cultiva lo mínimo (no sea que le entre la funesta manía de pensar). Saben que esos pretendidos y pretenciosos partisanos del bajo intelecto virtual son tan ignaros que ni siquiera van a hacer uso del diccionario para cerciorarse de si están en lo cierto o yerran. Así que les basta emplear con ellos la marrullería que les caracteriza, para mantenerlos en toda clase de errores de bulto, que tan pingües beneficios electorales depara. Pero a nosotros que nos expliquen donde está el inmovilismo, el servilismo o el sometimiento a la autoridad no salida del pueblo, en 'la Pepa' que en 1812 confeccionaron los liberales, con nuestro Muñoz Torrero a la cabeza.

Cartas a la directora