Imparable decadencia europea

Vaticinios hubo –diamantes tal vez de aquella frase tan repetida y tan puesta en solfa en su momento, de que España era la reserva espiritual ... de Europa– según los cuales la reacción contra la decadencia de Europa tendría lugar en España. Por parte ninguna se aprecia esa preconizada vitalidad en la nación más antigua de Europa (tras del otro país ibérico) porque si es verdad que Europa languidece, España se deslíe; carentes sus pobladores de una idea-fuerza, de unas directrices sólidas, o a falta, como decía Ortega, de un proyecto sugestivo de vida en común.

España se resquebraja desde el primer momento en que es gobernada por y para minorías de opiáceas ideologías. España se afloja desde el propio momento en que sus moradores no batallan por lo que les incumbe, que es defender la vida, la verdad y la belleza. España se apoca desde el preciso momento en que rila ante las imposiciones de los que ejercen la acción directa y las vías de hecho. España, en fin, se derrenga y se descalabra desde el punto y hora en que sus nacionales, como no pueden ser apátridas, viven abominando a sus ancestros y sin inquietarse lo más mínimo por la posteridad; tanto los que pasaron como a los nascituri, a los que, por si no lo sabían, también pertenece la patria.