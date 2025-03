Comenta Compartir

Las protestas continúan y los actos públicos y manifestaciones, lejos de cesar, se multiplican. El «no» a la amnistía es no ya latente sino patente; ... se corporiza en las calles y se replica en las redes sociales. La sordina que los políticos y periodistas de la opinión sincronizada quieren aplicar a los contrarios al contubernio se revela inoperante. Los mandados, los sometidos, saben de sobra que así como un clavo saca otro clavo, un ciudadano salva a otro. Pues aquí no hay ideología que valga. El pueblo llano se lanza a la rúa para velar que oscuros y malsanos intereses particulares no pongan en riesgo cierto las libertades, la equidad y la paz pública que garantiza la Constitución. Las concentraciones y las invectivas al Gobierno y adláteres obedecen a un imperativo ético y moral, y tiene como causa próxima y primaria y finalidad última no el mero desahogo o el inevitable regodeo a que se prestan las grandes concurrencias, sino la conciencia de la enormidad que se está perpetrando. En el ambiente está que en esta coyuntura tremenda no se puede esperar al surgimiento de otro alcalde de Móstoles u otra Agustina de Aragón. Y por eso se acude a Fuenteovejuna, todos a una.

Cartas a la directora