Doce hombres con piedad

Estoy lejos de creer que exista alguna actividad o tarea humana que tenga, ya sea por su causa o por su objeto, mayor importancia o ... rango superior a otras realizada por sus semejantes. No obstante, resultaría difícil negar que existe una función realizada por hombres dentro de la sociedad, decentemente adornada con una especial probidad y rectitud, que se convierte, sea acaso por la semblanza con la misión divina, en una de las más dignas labores que puede realizar loablemente el ser humano.

Desde la misma Facultad de Derecho se muestra al futuro jurista lo honorable de la función de juzgar. Se le enseña que debe acompañarle siempre el honor, desenvolverse con alta dignidad y abstraerse en todo caso de cualquier influencia personal o impregnación ideológica, para encontrar de esta manera un entendimiento atildado que le conduzca, solo con arreglo a la verdad y su propia conciencia, a un juicio auténtico.

Tras la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad por nuestro Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional, con motivo de uno de los bastardos frutos de la abyecta acción de este Gobierno, esto es, la ley de amnistía, los miembros de nuestro Tribunal de garantías tendrán que pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de esta injusta norma, que lo es por socavar la igualdad entre los españoles, al proporcionar un inmerecido privilegio a unos cuantos, con el consiguiente agravio a los no considerados, haciéndola aun más inmerecida al no preceder arrepentimiento ni exhibir propósito de enmienda alguno; antes al contrario mascullando sus responsables, una y otra vez, con evidente descaro, su voluntad de reincidir.

Deleznable será siempre la injusticia. Infame el agravio que produce a los que aparta del privilegio. Desde el luego, afrenta pública a quienes debemos soportarlo. Deshonor al propio Estado hiriente por tales ultrajes. Mezquina exigencia de la aritmética parlamentaria. Así es el deshonor. Pasen y vean.

Señores, tienen entre sus manos, o mejor dicho al abrigo de su conciencia, dictar una de las sentencias más relevantes de toda la historia democrática de nuestro país. Damos por supuesto que las 12 personas que componen esa alta instancia son personas honorables, dignas del cargo que ocupan, distinguidas y conscientes de la enorme relevancia de su labor para el Estado de Derecho, así como que la misma trascenderá a la historia de España. Se deben, sin alguna duda, a la insigne misión de mantener indemne el orden constitucional que, con gran consenso y concordia, fue construido de forma envidiable por nuestros predecesores. Su albedrío, no lo olviden, ajeno a toda contaminación política o ideológica, debe rendir cuenta solo a su propia conciencia.

La Justicia, como valor superior del ordenamiento jurídico, además de insertarse en él, también se hospeda en lo más ínsisto de la conciencia del ser humano. No sean olvidadizos, por tanto, del derecho natural. Ni de aquellos valores que como la verdad hacen grande a los hombres.

No les pedimos que sean auténticos cultores de la verdad. Les pedimos únicamente que la lucidez de su talento se impregne de la visión jurídica sin tiznarse de una suciedad que, emponzoñada por la mancha ideológica, pueda enmugrecer su entendimiento.

Polvareda de tierra. Arenas movedizas. Tamo de paja. Añicos. Ponzoña. Lo que se quiera: no señor, no, en el camino de la Justicia el polvo no puede ensuciar la toga, ni mucho menos mancharla a quien está protegido con el manto decente de la rectitud, santo y seña, por pura esencia, de la magistratura. La ley extremadamente injusta no es un verdadera ley, decía el eminente iusnaturalista alemán Radbruch.

Si bien es cierto que el derecho natural también contempla el perdón, no lo es menos que la indulgencia no debe dispensarse a quienes, con olvido del más elemental signo de aflicción ni remordimiento, alardean de su actuación, farfullando día tras día sus intenciones de reincidir. La benevolencia se concede a quien muestra contrición. Guarden la clemencia y la gracia para quien la merece, ya que no es mérito de quien no exhibe arrepentimiento.

«Constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens», así enseñaba el jurista clásico Ulpiano la noción de justicia. La nobleza de dar a cada uno lo suyo. La constante y perpetua voluntad de hacerlo. No harían honor a este bello concepto si ofrecieran clemencia que a otros iguales y por semejantes hechos no le ha otorgado. No tuerzan la Justicia. Pellizco de Evangelio: «...porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados; y con la medida con que midáis, se os volverá a medir…».

En fin, solo pido que estos 12 nobles tengan piedad, pero piedad con la decencia y la dignidad, con el estado de Derecho y con la verdad. Y con la honestidad. Hablando de honestidad, recuerden como Sócrates antes de traicionar su honestidad moral e intelectual optó por suicidarse con cicuta. No sean ustedes como Sócrates. Pero intenten conducirse como Sócrates.

Fue Henry Miller quien aseguró que los proverbios son el reducto de los retrasados mentales; yo, sin embargo, no comparto esta aseveración y digo en alto, que la esperanza es lo último que se pierde. Alto y claro, por y para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenga compasión de España, en el caso de que en España no aparezcan 12 hombres con piedad.