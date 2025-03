Amnesia constitucional

Ni que decir tiene que constituye el objetivo primordial de cualquier ciudadano la preocupación por su bienestar y el de su familia: paro, inflación, hipoteca, ... etc… Esto no empece para que la mayoría de los ciudadanos estemos asistiendo con extraordinaria inquietud y cierta desazón a uno de los acontecimientos políticos más trascendentales de nuestra democracia: la decisión de conceder la amnistía a los implicados en los hechos ocurridos como ocasión de la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

La Amnistía representa el olvido, la absolución política por la comisión de determinados delitos. Supone la extinción absoluta de su responsabilidad penal, liberando así a sus autores y cómplices de toda condena o procesamiento.

Por más que se quiera, no es posible su encaje constitucional, ya que, por su propia naturaleza, su ámbito de aplicación queda limitado a tipos penales cometidos durante la vigencia de un régimen autoritario o dictatorial, nunca delitos tipificados y cometidos bajo la normativa penal de regímenes democráticos.

Su fundamento radica en la consideración de que la normativa penal del régimen político bajo el que se cometieron esos delitos era injusta, porque no respetaba los derechos y libertades fundamentales de la persona y, por tanto, su aplicación no se consideraba legítima. De ahí que carezca de fundamentación jurídico-política su concesión a delitos cometidos bajo la normativa penal de un régimen democrático donde quedan salvaguardados todos los derechos humanos y las libertades públicas y bajo el que, por ende, no puede calificarse de ilegítima ninguna norma penal.

Supone una violación de principios consagrados constitucionalmente, como el de la división de poderes, toda vez que sustituiría la función del poder judicial, para absolver la responsabilidad penal de unos delitos, por la actuación del poder legislativo, sepultando así el tradicional principio democrático de la división de poderes.

Del mismo modo, conculca flagrantemente el principio de igualdad ya que se agraviaría a otras personas que han cometidos semejantes delitos en circunstancias diferentes.

En otro orden de cosas, representa, asimismo, un malvado fraude político a los ciudadanos ya que el presidente en funciones se presentó a los comicios del 23 de julio declarando abiertamente que la amnistía no podría concederse por ser inconstitucional, yendo ahora en contra de la honestidad que le queda y habiendo inducido a engaño a la mayoría del electorado que le votó.

Cierto es que la Constitución no dice nada explícitamente, ni a favor ni en contra de la amnistía, pero resulta determinante para la interpretación de cuál es su espíritu el hecho de que estuvo presente en las discusiones de la Ponencia Constituyente para su introducción en el texto constitucional y, finalmente, los legisladores constitucionales se inclinaron por su rechazo. Resulta palpable, pues, que la Constitución no la acoge en su letra ni la ampara en su espíritu.

Todo lo que no está prohibido está permitido, sostienen algunos. Tampoco está prohibido en nuestra Carta Magna la esclavitud y sobran razones para convencer que resulta prohibida por la misma.

Parece lógico que si el legislador hubiera querido ampararla en la Constitución aparecería explícitamente en la misma. Si no lo hizo es porque su intención era no ampararla. Una figura de tamaña magnitud institucional no puede darse por supuesta. Si el texto constitucional no admite indultos generales, con mayor motivo no admitirá amnistías que tendrían una mayor repercusión liberatoria para los beneficiados.

Finalmente, no debemos confundir una amnistía fiscal, concedidas en gobiernos de Rajoy y González, con una amnistía penal. La amnistía fiscal, por una parte, ni elimina el delito fiscal, ni extingue la responsabilidad penal derivada del mismo. Y por otra, la amnistía fiscal aludida exigió una declaración expresa del afectado de aceptación de la irregularidad fiscal, requisito sin el cual no podía acogerse a ella. Pero, es más, exigía una compensación determinada al Estado.

En fin, la amnistía fiscal no es más que una condonación parcial, un alivio o desahogo tributario, mientras que la amnistía penal es la amnesia total de unos hechos delictivos.

¿Compensa llegar a la Moncloa pero poner de rodillas al Estado pidiendo perdón a quienes cometieron un delito contra el orden constitucional?

¿Merece la pena alcanzar el poder, pero sepultar la dignidad de los Tribunales de Justicia que actuaron contra esos hechos?

¿Es justo para formar gobierno sufrir la vergüenza de la comunidad internacional, que vio cómo el Estado que perseguía firmemente unos hechos, ahora los pretende olvidar?

¿Justifica una investidura el oprobio al Rey que, cumpliendo su función constitucional, articuló posición y discurso contra la rebelión?

¿Resarce ser investido presidente del Gobierno sacrificando los valores del consenso de la transición?

¿Recompensa no repetir unas elecciones con la carga de la infamia y la humillación a todos los ciudadanos españoles que no han decidido sobre este deshonor?

La respuesta se antoja evidente: El fin no justifica los medios.

Ni que decir tiene que resultaría un desastroso hito histórico conceder una anacrónica amnistía con el único fin de ser investido presidente.

Nunca antes un gobierno habría dependido tan vilmente de un chantaje político tan evidente, tan gloriosamente decadente y con tanta indignante humillación, únicamente con el fin de perpetuarse en el poder, ante todo y contra todo lo establecido democráticamente. La inestabilidad institucional generada al amparo de tamaña deshonra solo verá su parangón y su juicio a lo largo de la historia que, sin duda, sentenciará como una amnesia constitucional.