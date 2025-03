Derecho a discriminar

En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano estableció que la igualdad era un derecho natural e imprescriptible, aplicable en cualquier ... época y lugar. Los seres humanos, proclamó, nacen y permanecen libres e iguales en derechos. La Declaración de 1789 derogó el Antiguo Régimen, que representaba el Absolutismo y el Derecho Divino, e instauró el Imperio de la Ley, en el que se sostienen las sociedades democráticas actuales. Después de mucha sangre derramada, años de guerra, avances y retrocesos, la igualdad y la interdicción de la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, acabaron prevaleciendo y fueron articuladas en toda clase de acuerdos, protocolos e instrumentos internacionales, ratificados por la inmensa mayoría de países y consagrados en sus respectivos textos constitucionales: el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el 14 de la Constitución Española, pueden dar fe de ello.

Clave de bóveda del sistema constitucional, la discriminación era condenada en todos los ordenamientos jurídicos occidentales, hasta que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos inició su particular cruzada contra la ideología 'woke', que puede acabar volando por completo el sacrosanto edificio de los derechos fundamentales. Una demolición incontrolada que cargó el diablo, envuelta en unos dulces e inocentes pastelitos de boda. La mecha la prendió con la sentencia de 4 de junio de 2018, recaída en el 'Caso Masterpiece Cakeshop, LTD vs. Colorado Civil Rights Comission et al', en la que el Tribunal Supremo resolvió a favor de un pastelero de Denver que se negó a elaborar una tarta de boda para una pareja homosexual. En este primer pronunciamiento, los magistrados centraron la restricción a un caso concreto de objeción de conciencia, pero dejaron abierta la puerta a futuras resoluciones en las que la interdicción de la discriminación pudiera entrar en conflicto con otros derechos fundamentales.

La oportunidad que esperaban llegó finalmente con el 'Caso 303 Creative LLC vs. Elenis', resuelto mediante sentencia de 30 de junio de 2023, en la que han dado la razón a una diseñadora de páginas webs que se negó a crear un portal de bodas con contenido LGTBI. Los magistrados consideraron que la libertad de expresión debía prevalecer en toda clase de trabajos creativos, es decir: pintores, escritores, músicos o incluso fotógrafos, que a partir de ahora pueden negarse a trabajar para un cliente en razón de su condición o circunstancia personal. Pienso que esta sentencia marca un precedente peligrosísimo, que más pronto que tarde acabará contagiando a nuestro Tribunal Constitucional, últimamente en el ojo del huracán por su contumacia en desdeñar al Legislador reconociendo nuevos derechos a base de doctrina. Ojalá me equivoque y el tsunami reaccionario no alcance las costas de la vieja y tolerante Europa. El dolor y el sufrimiento que hay detrás de todas nuestras conquistas sociales no merecen este giro inesperado de guion.