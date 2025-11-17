HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La brecha

Vuelve la mili

Jacinto J. Marabel

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

La última Memoria del Observatorio de la Vida Militar, instituto creado al amparo de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, es demoledora y pone de ... manifiesto el déficit crónico que arrastra nuestro país en materia de personal adscrito a las Fuerzas Armadas. Vamos a los datos: a 1 de enero de 2025 España contaba con 116.739 efectivos, de los cuales dos terceras partes estaban integrados en el Ejército de Tierra, el 34,83% correspondía a cuadros de mando y el 13,1% a mujeres, un porcentaje ligeramente superior a la media registrada en el ámbito de la OTAN. Esta última ratio es quizás la única que podemos mostrar con orgullo allende los Pirineos, puesto que, mientras que en los estados miembros de la Alianza la tasa de militares alcanza los 6 efectivos por cada mil habitantes y en la Unión Europea se sitúa en 3,6, en España apenas supone un raquítico 2,4.

