Vuelve la mili

La última Memoria del Observatorio de la Vida Militar, instituto creado al amparo de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, es demoledora y pone de ... manifiesto el déficit crónico que arrastra nuestro país en materia de personal adscrito a las Fuerzas Armadas. Vamos a los datos: a 1 de enero de 2025 España contaba con 116.739 efectivos, de los cuales dos terceras partes estaban integrados en el Ejército de Tierra, el 34,83% correspondía a cuadros de mando y el 13,1% a mujeres, un porcentaje ligeramente superior a la media registrada en el ámbito de la OTAN. Esta última ratio es quizás la única que podemos mostrar con orgullo allende los Pirineos, puesto que, mientras que en los estados miembros de la Alianza la tasa de militares alcanza los 6 efectivos por cada mil habitantes y en la Unión Europea se sitúa en 3,6, en España apenas supone un raquítico 2,4.

El artículo 16 de la Ley de la Carrera Militar aprobada en 2017, cuando en nuestro país vivían tres millones de personas menos, estimaba una horquilla necesaria para cubrir las necesidades de Defensa de entre 130.000 y 140.000 profesionales. Ni qué decir tiene que dichas previsiones se cumplieron únicamente en 2010, en su escalón inferior, claro está. Desde entonces, la cifra se ha ido reduciendo de manera paulatina hasta llegar al 10% actual. Sobra comentar, así mismo, que en el contexto geopolítico internacional y en el marco de la estrategia de disuasión de la amenaza rusa, dichos números provocan sonrojo y resultan a todas luces insuficientes para cumplir con los compromisos adquiridos por España.

En este sentido, siguiendo el conocido aforismo «si vis pacem, para bellum», buena parte de los países de nuestro entorno, como Alemania, Italia, Bélgica, Francia o Reino Unido, están valorando rescatar la obligatoriedad del servicio militar de sus ciudadanos, como por otra parte ya hicieron aquellos otros situados en primera línea del frente tensionado. Tan sólo unos pocos, fundamentalmente los emplazados en retaguardia, como Irlanda, Portugal y España, alejados en apariencia del potencial de peligro, aún no se lo han planteado.

El servicio militar obligatorio, implantado por los Borbones en el siglo XVIII, quedó en suspenso en tiempos de Aznar. La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, difirió sus efectos al 31 de diciembre de 2002, pero al poco de recalar en el Ministerio de Defensa, Federico Trillo adelantó un año la revocación. Y de aquellos polvos estos lodos, pensará usted. Porque rescatar la mili hoy en día sería una medida tan impopular que ningún gobernante estaría dispuesto a asumir los costes. Por otro lado, la guerra híbrida y el uso masivo de drones que ha generalizado el conflicto de Ucrania, ponen en entredicho la necesidad urgente de efectivos, así que quizás resulte más razonable, como planteaba el editorial de este mismo periódico hace unos días, avanzar en un modelo de carrera militar especializada, atractiva y dignamente retribuida. Aunque una cosa, añado, no quita la otra.