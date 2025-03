La semana pasada se cumplió el bicentenario de la batalla de Ayacucho, el combate que culminó la emancipación del continente americano iniciada por las Trece ... Colonias en 1776. Allí, en la pampa de la Quinua, provincia de Huamanga, junto al lúgubre cerro Condorcunca al que cantaba Pastorita Huaracina, a 3.400 metros de altitud, donde la falta de oxígeno estrangula los pulmones y conduce a la locura, bajo una inclemente planicie azotada por los cuatro vientos, yace sepultado el Imperio español. No sin razón, los quechuas llamaron a este lugar el Rincón de los Muertos.

En Ayacucho se jodió el Perú. Luego vendrían los Unamuno, Baroja y Azorín, con toda la Generación del 98 bailándoles el agua y doliéndose de su querida patria, pero el verdadero colapso del imperio donde no se ponía el sol ocurrió aquí, a casi 10.000 kilómetros del palacio del rey Felón, Fernando VII, el peor Borbón de la Historia, que ya por entonces había puesto en marcha la maquinaria de represión, torturas y fusilamientos de la que los españolitos no logramos desprendernos hasta anteayer mismo. En Ayacucho hubo también mucha sangre, derramada por los más de 3.000 muertos y heridos, criollos, negros y cholos, porque apenas hubo «godos» sobre la pampa, que se abrieron lindamente las carnes en defensa de privilegios e intereses espurios.

En Ayacucho se rindió el último virrey de España, cuadragésimo del Perú, José de la Serna y Martínez de Hinojosa, conde de los Andes, señorito jerezano, artillero y héroe de nuestra guerra de la independencia, protagonista de una fuga de película que le llevó recorrer a pie y en pleno invierno los Alpes, Baviera, Hungría, Bulgaria y Macedonia, antes de arribar al puerto de Mahón, para incorporarse a su regimiento y seguir destripando franceses. Cuando los espantamos a todos, pasó a ultramar, donde persiguió a San Martín y Bolívar, antes de que un motín de oficiales le aupara al virreinato. Mantuvo a raya a los insurrectos hasta que le dieron a probar su propia medicina: se le rebeló el potentado Olañeta, dividió sus fuerzas y un general de segunda fila, Antonio José de Sucre, le tendió una trampa en los despeñaderos de Ayacucho.

El resto es historia. En el Rincón de los Muertos no hay nada que celebrar. Nunca en una batalla ambos contendientes perdieron tanto en tan poco. El imperio fue lo de menos, al fin y al cabo. Porque, aunque de inmediato se lanzaron vivas y sombreros al aire, acompañados por doquier de mil repiques de campana, los mismos próceres que afirmaron que el combate había sellado la libertad de América, sumieron a sus pueblos en un bucle infinito de populismos y dictaduras de las que, aún hoy, no encuentran medio de escapar. Para muestra, un botón: el pasado lunes, delante de sus correligionarios, reunidos para conmemorar el bicentenario, Nicolás Maduro, espécimen del bolivarismo más rancio, se autoproclamó legítimo sucesor de los vencedores de Ayacucho. Y es que, en efecto, para este viaje no hacían falta alforjas.