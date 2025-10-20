El último aullido

Sesenta y nueve años separan la visita de dos premios nobeles a Extremadura. Entre febrero y marzo de 1939, en las postrimerías de la Guerra ... Civil, Camilo José Cela guarnicionó en Torremejía con una batería artillera. Durante el mismo período de 2008, preludio de la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión, László Krasznahorkai recorrió la Sierra de San Pedro armado de intérprete y libreta. El contexto histórico y las diferencias culturales marcaron la visión de esta tierra que ambos dejaron reflejada en sus respectivas obras.

Cela terminó el manuscrito de 'La familia de Pascual Duarte', la novela que acabaría encumbrándolo como uno de los autores más relevantes en lengua castellana, apenas dos años después de abandonar Extremadura. La tenía aún fresca en la memoria y situó aquí la trama de marginalidad y pobreza que condicionó el imaginario colectivo sobre la región durante décadas. Podía haber optado por otro lugar, como su Galicia natal por ejemplo, pero eligió Torremejía y esta decisión forjó una idiosincrasia fantasiosa y perversa de los extremeños, identificados a partir de entonces con personajes de ficción, primitivos, nihilistas y violentos.

Costó sangre, sudor y lágrimas quitarnos aquel sambenito. Para entonces, ya había llegado Krasznahorkai, invitado por la Fundación Ortega Muñoz. Se alojó en Cáceres y visitó Trujillo, Navalmoral y Talayuela, entre otras localidades, antes de dirigirse a Alburquerque. Había quedado en la cafetería del Machaco con Antonio, el forestal, que le guio en su Galloper a través del viacrucis emprendido por la última pareja de lobos avistados en las inmediaciones. Le contó que en 1989 la hembra fue encontrada preñada y muerta en un arcén de la carretera de Cáceres, y que un furtivo abatió al macho cuatro años más tarde. La Sierra de San Pedro quedó muda desde entonces, huérfana de los aullidos que la hacían estremecer las noches de plenilunio.

El húngaro quedó impresionado con esta historia, que justificó 'El último lobo' (2009), una nouvelle de encargo, con 57 páginas y una sola frase, en la que volcó su amor por la naturaleza y su fascinación por Extremadura, sus gentes y su paisaje, advirtiendo del peligro que para su autenticidad representaba «la amenazante proximidad del mundo… que estaba dejando entrar», «el espíritu [capitalista] al que estaban dando acceso». Para Krasznahorkai, Extremadura era el último lobo, el precario reducto y la volátil esperanza a la que aferrarse frente a la modernidad destructora, anunciada por la crisis sistémica que devoraba el inicio del siglo.

Hoy, 17 años más tarde, continua sin haber lobos en Extremadura. Afortunadamente, tampoco quedan Pascuales, si es que alguna vez los hubo. En ocasiones, la literatura nos sitúa ante el espejo para mostrarnos la realidad con más objetividad y acierto que la mejor de las encuestas demoscópicas. Cela fantaseó con un pasado que estigmatizó a los extremeños durante décadas y Kraznahorkai les devolvió la confianza en el futuro. No creo que un tercer Nobel en ciernes tenga que venir a decirnos que ya es hora de tomar las riendas de nuestro presente.