La escasez de tontos de pueblo es un problema sobrevenido a la España vaciada del que se habla poco. Vaya por delante mi respeto a ... tan ponderada figura, que nunca ha sido –o al menos, así lo entiendo–, un título peyorativo asociado a la ruralidad, puesto que, desde que el mundo es mundo, los tontos, como los de Bilbao, nacen, crecen y se reproducen donde les sale de las pelotas: pueblo, urbe, montaña e incluso debajo del agua, que a cerriles no hay quien les gane. Su número es incontable, como dejó apuntado el bachiller Sansón Carrasco y corroboró Einstein, probablemente tras leer el Quijote, cuando planteó la existencia de dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, advirtiendo no obstante que carecía de certezas sobre la primera.

Cual plaga bíblica de langosta, el refranero popular fantasea con dejarlos volar hasta ocultar la mismísima luz del sol, por lo que no debiera sorprendernos que el tonto del pueblo llegara a anidar con profusión en un medioambiente tan propicio como el de las ciudades. El pasado miércoles, Juan Ramón Alonso de la Torre dejó constancia en estas mismas páginas de una serie de entrañables personajes que hasta hace bien poco pululaban por Cáceres. Una fauna singular que ha ido extinguiéndose también en otras ciudades extremeñas, a la par que se multiplicaba y extendía su mayor competidor: el cuñado de internet o tonto de las redes (stultus retia).

Umberto Eco hablaba de la invasión de esta especie depredadora, cuando aún no existía Tiktok y Twitter era apenas el sueño húmedo de un grupo de adolescentes encerrados en un garaje. Decía que cualquier idiota, cuyas barbaridades quedaban antes edulcoradas con dos chatos de vino, se siente hoy legitimado para corregir a un premio Nobel y difundir teorías negacionistas o conspiranoicas entre cientos de miles de seguidores, que le ríen las gracias, otorgándole la razón. El drama de nuestro tiempo, concluía Eco, es que las redes sociales han encumbrado al tonto del pueblo al nivel de portador único de la verdad.

En efecto, puedes dejarte la piel estudiando un doctorado, que siempre vendrá el imbécil de turno a contradecirte con una sandez delirante, que millones de aborregados asumirán como verdad absoluta. Son tantos y tan abrumadores los ejemplos que cuesta detenerse en uno, pero estos días me ha sorprendido la polémica generada en torno al sexo de la primera dama de Francia. Una influencer lleva meses asegurando que Brigitte Macron es un hombre, por lo que esta se ha visto obligada a presentar pruebas científicas que lo refutan.

A este paso vamos a tener que recuperar la figura del sexador, que, según la leyenda, comenzó a ejercer en el Vaticano tras el escándalo de la papisa Juana. Acariciaba los atributos del candidato a través de un agujero practicado en la silla pontificia para anunciar al cónclave, después de verificar que todo estaba en su sitio, que duos habet et bene pendentes. Claro, que entonces no existía tonto de pueblo ni influencer que le contradijera.