El sustanciero

No me pregunte porqué, pero una parte de la memoria colectiva de nuestro país continúa anclada en la última contienda civil y en las terribles ... consecuencias de la postguerra. Es una memoria que nada tiene de objetiva y mucho en cambio de mitificación o culto, por lo que no hay día en el que no se desempolve una parte interesada de la misma con el único, declarado y perverso afán de dividir a nuestros compatriotas. Pertenezco a una generación nacida en democracia a la que le cuesta entender que aún no hayan cicatrizado las heridas abiertas hace más de ochenta años y que sabe de ellas por lo que le contaron sus abuelos o por lo que ha podido ir pergeñando en los libros y en la tele.

Las generaciones nacidas en democracia se muestran escépticas con muchas de estas historias, a las que el tiempo ha ido horadando con matices legendarios o épicos, de tal modo que resulta difícil discernir la realidad de la ficción. Pienso, sin embargo, que pueden extraerse lecciones muy provechosas de alguna de ellas. Ejemplos que podrían servir, incluso, para calmar la jaula de grillos en la que se ha convertido el inmueble de la Carrera de San Jerónimo. Sus inquilinos podían tomar nota de aquel tiempo en el que el rugido de los estómagos hambrientos silenciaba a los broncíneos leones de la puerta. No hace mucho, cuando no había qué comer y la gazuza espoleaba el ingenio, en algunas casas se servía tortilla de patatas sin patatas ni huevos. Lo cuenta Juan Eslava Galán en 'Una historia de toma pan y moja': se cogen varias naranjas y se les quita el albedo, dejándolo luego un rato en remojo, como si fueran patatas, en tanto se baten en un bol cuatro cucharadas de harina con diez de agua, un poco de bicarbonato, una pizca de pimienta molida, aceite, sal y colorante, con el que darle el tono de yema deseado. La mezcla se deja cocer a fuego medio unos minutos y nuestro trampantojo culinario ya estaría listo para zampar. Sin embargo, el mayor aporte a la gastronomía de subsistencia vino de la mano de las cartillas de razonamiento. Su mezquindad introdujo el guiso de bellotas, el café de achicoria, las patatas al avión, el gato por liebre y la mítica figura del sustanciero, un señor que recorría los pueblos con un hueso de jamón que alquilaba por horas. El sustanciero cobraba una perra gorda por meterlo un rato en el cocido, luego lo sacaba, lo limpiaba y se iba pregonando su ciencia por las calles, en busca de otros caldos a los que dar sabor. Su maestría se hace hoy más necesaria que nunca en la insípida olla de la política nacional, por lo que propongo institucionalizar la figura del sustanciero en Cortes, que cribe la paja y aporte meollo a las cuestiones que realmente importan, la sanidad, el desempleo o la inflación, antes de que no quede hueso de jamón que roer en España.

