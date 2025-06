La semilla de la Germinal

Tal día como hoy de 1902 las autoridades pusieron fin al más utópico y singular proyecto del movimiento obrero en Extremadura: la Germinal de Badajoz. ... La falta de industrias y base proletaria retrasaron la propagación de las ideas revolucionarias en la región, por lo que, con años de retraso al resto de España, el sindicalismo acabó organizándose en defensa de las condiciones laborales de los jornaleros del campo. En 1892 ya existía un centro de ayuda mutua en la calle Hernán Cortés, cuyos miembros celebrarían seis años más tarde la primera manifestación del 1 de mayo en la capital y dos después la fundación de la Germinal.

Con local en la calle Chapín número 10, tomaba su nombre de un famoso semanario socialista, inspirado a su vez en la novela de Zola. Germinal era también el mes de abril del calendario revolucionario francés, por lo que no es casual que este carácter presidiera a partir de entonces todos sus actos. La central inició una intensa actividad entre los más desfavorecidos, creó un comedor solidario, estableció una escuela laica y llegó a contar con cerca de mil afiliados en pocos meses. En mayo de 1901 planteó una huelga de braceros que se resolvió de manera pacífica a su favor: los patronos subieron los sueldos y el asociacionismo obrero salió reforzado.

Sin embargo, los grandes terratenientes tomaron nota y al año siguiente trajeron cuadrillas de portugueses dispuestos a trabajar en régimen de semiesclavitud para la siega. La Germinal volvió a plantear la huelga y apostó piquetes en las puertas de la ciudad. Como cabe entender, los ánimos estaban muy caldeados cuando el 1 de junio la Guardia Civil detuvo a dos sindicalistas por coaccionar a un bracero que salía a faenar. Numerosos paisanos comenzaron a rodear a los guardias mientras los conducían a la cárcel, de modo que los presos consiguieron escapar. Una sección de caballería llegó rápidamente al lugar, cargó para dispersar la algarada y los heridos se contaron por decenas.

El conflicto estaba servido. El regimiento de infantería de Gravelinas se movilizó para enfrentarse a los obreros y estos corrieron a refugiarse en la Germinal, que fue rodeada. Allí intercambiaron disparos con los soldados, hasta que su comandante ordenó asaltar el edificio. La mayor parte de los sindicalistas se rindieron al instante y los que consiguieron escapar fueron detenidos poco más tarde, después de un registro concienzudo casa por casa. Dos de ellos murieron de heridas de bala y más de un centenar fueron conducidos a la cárcel, donde permanecerían hasta ser juzgados por un consejo de guerra. El gobernador decretó la ley marcial y al día siguiente la central fue clausurada para siempre.

La represión desproporcionada de las autoridades civiles y militares no detuvo, sin embargo, el asociacionismo obrero en la ciudad. Como en la novela de Zola, aquellos pioneros del movimiento sindical habían sembrado la semilla de los derechos de los trabajadores que no mucho más tarde acabaría germinando. No está de más recordarlos tal día como hoy.