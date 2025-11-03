La saturnal electoral

Dudo que no se haya enterado, pero por si acaso le informo que estamos otra vez en período electoral. Los extremeños tenemos una cita con ... las urnas el 21 de diciembre, en pleno solsticio de invierno, día del Sol Invicto, símbolo del triunfo de la luz sobre la oscuridad. Una fecha muy importante en el calendario romano, epicentro de las saturnales que están en el origen de nuestras navidades, con profusión de regalos, banquetes y orgías. En política es tan importante controlar los tiempos y fijar la agenda como dirigir el mensaje y asegurarse el titular, por lo que barrunto que la elección no resulta baladí y se la debemos a algún sesudo gurú del márquetin político.

Y es que la política actual se ha convertido en un frenesí, en una bacanal romana, en la que no importa la meta, sino el camino. Un camino de baldosas amarillas, entre lisérgico y trascendente, entre Kerouac y Machado, que sin embargo no lleva a ningún lado y únicamente justifica una campaña electoral perpetua, una maquinaria siempre en marcha, un trampantojo lampedusiano en el que el político moderno es un personaje secundario, una especie de Lute, un robagallinas, un quinquillero que camina o revienta para no caerse de las listas. La decisión de adelantar las elecciones autonómicas abunda en ello, condenándonos a votar por separado las locales, las generales y las europeas, por lo que a nadie escapa que la principal consecuencia de esta perenne campaña electoral, de este Día de la Marmota en el que nos hallamos sumidos, es el progresivo hastío, indiferencia y desafección de los ciudadanos, traducido en una alarmante abstención que, comicios tras comicios, erosiona la representatividad e incluso puede llegar a cuestionar la legitimidad de los electos.

La memoria es selectiva y corta, por lo que puede que sea necesario recordar que hace diez años Mariano Rajoy convocó unas elecciones generales a la vista de las saturnales. Fue un domingo 20 de diciembre y seis meses más tarde hubo que llamar de nuevo a las urnas porque los vetos cruzados de unos y otros impidieron formar gobierno. El resultado fue aún peor: continuaron las líneas rojas y la presión para que los socialistas se abstuvieran en la sesión de investidura provocó la mayor crisis interna de la historia reciente del PSOE. Rajoy regresó confiado a la Moncloa mientras Pedro Sánchez conducía su Peugeot, desde Don Benito al cielo, la legislatura duró un suspiro y una moción de censura nos arrastró a las terceras elecciones generales en menos de cuatro años. Siete meses después vendrían las cuartas. Y en julio de 2023, las quintas desde aquellas fatídicas saturnales.

A nadie le gusta votar en navidades. Precisamente, la Ley Orgánica 2/2016, de 31 de octubre, redujo los plazos del calendario electoral, incluidos los días de campaña, para evitar que una eventual jornada de votación cayese en Navidad. El 21 de diciembre las urnas estarán más cerca que nunca de esta fecha. Esperemos que, al menos, no haya que repetirlas.