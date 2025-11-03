HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 2 de noviembre, en Extremadura?
Un perro disfrazado en Mérida durante las votaciones del 20 de diciembre de 2015. HOY
La brecha

La saturnal electoral

Jacinto J. Marabel

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Dudo que no se haya enterado, pero por si acaso le informo que estamos otra vez en período electoral. Los extremeños tenemos una cita con ... las urnas el 21 de diciembre, en pleno solsticio de invierno, día del Sol Invicto, símbolo del triunfo de la luz sobre la oscuridad. Una fecha muy importante en el calendario romano, epicentro de las saturnales que están en el origen de nuestras navidades, con profusión de regalos, banquetes y orgías. En política es tan importante controlar los tiempos y fijar la agenda como dirigir el mensaje y asegurarse el titular, por lo que barrunto que la elección no resulta baladí y se la debemos a algún sesudo gurú del márquetin político.

