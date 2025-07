Sanguijuelas y libros

Juan (26), Víctor (24) y Carlos (22) son tres jóvenes extremeños que están sonando fuerte este verano. Se los rifan en los festivales de todo ... el país y probablemente terminen el año con cerca de cien conciertos a las espaldas. Son Sanguijuelas del Guadiana, el grupo revelación del momento, que toma lo mejor de Estopa y Extremoduro para mezclar sin rubor la rumba, el rock, el house, el funk con el autotune.

Un cóctel explosivo que sintetizaron en su primer disco, 'Revolá', presentado al mundo entero en la romería de San Isidro de Casas de San Pedro, su pueblo. Ahí es ná. Porque Juan, Víctor y Carlos son casareños hasta la médula y en sus canciones, autobiográficas, además de plasmar las inquietudes de cualquier chico de su edad, denuncian los efectos de la globalización sobre las zonas rurales, la despoblación, el desprecio y la precariedad en la que sobrevive la España vaciada.

Como tantos otros, los tres fueron absorbidos por el agujero negro de la megaurbe madrileña. Probaron suerte durante un tiempo en la capital, hasta que en un instante de lucidez recogieron los bártulos y regresaron a la Siberia, hastiados de prisas y alquileres prohibitivos. Las Sanguijuelas ensayan en la antigua discoteca del pueblo y graban sus vídeos subidos a remolques de tractores, porque la vocación del grupo es reivindicar lo auténtico, demostrar que los pueblos tienen talento a raudales y que las propuestas artísticas de las pequeñas localidades pueden resultar tan exitosas e innovadoras como las que se subvencionan y publicitan en las grandes ciudades. Desde un pueblo de poco más de 1.300 habitantes, los extremeños han sabido conectar con miles de jóvenes que, al igual que ellos, se sentían ninguneados por el centralismo y que ahora, de algún modo, han encontrado un atril para armarse de valor y alzar la voz contra el sistema.

Pero no hay cal sin arena. El otro día leí en una entrevista que el compositor de la mayor parte de las canciones de las Sanguijuelas no había terminado un libro en su vida. Todo lo más, reconocía haber comprado la novela de Robe Iniesta, que ni mucho menos es Faulkner, para abandonarla poco más tarde sobre el sofá, después de mojar el índice en dos o tres páginas. Lo cierto es que no me resultó extraño. Vino a confirmarme la tónica general de los zotes que sufrí en la universidad, que no solo se jactaban de no saber leer, sino que, cuando les pedía un razonamiento jurídico en medio folio, hacían que me sangrasen los ojos con sus garabatos, repletos de abreviaturas, errores gramaticales, faltas de ortografía y patadas al diccionario. Supongo que es el signo de los tiempos, pero vivo rodeado de libros y me cuesta entender que una cultura milenaria, fundada en el saber acumulado de la humanidad, esté a punto de desaparecer, sustituida por formas de comunicación virtuales, inconsistentes y líquidas. Y aún me cuesta más entender que quienes reivindican lo auténtico se abandonen a sus efectos.