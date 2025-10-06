La respuesta está en el viento

Érase una vez un niño muy listo. Se llamaba Juanito y sacaba siempre las mejoras notas del colegio. Le gustaba la ciencia y estaba destinado ... a ser un excelente cirujano, pero la exigua pensión del padre, un veterano de las guerras napoleónicas, le impidió matricularse en la Facultad de Medicina. Eligió entonces el camino de la Iglesia, tomó el nombre de Gregorio, el hábito de los agustinos y corrió a enclaustrarse en la abadía de Brno, capital de Moravia, actual República Checa. Allí pudo dedicarse tranquilamente a sus experimentos. Cruzaba ratas comunes con negras y albinas, tratando de descifrar cómo se heredaban ciertos rasgos entre los individuos, hasta que un buen día llegó el obispo y, escandalizado ante tamaña orgía roedora, la emprendió a patadas con las jaulas.

Pero aquel monje era tozudo, así que compró un saco de guisantes, aprendió a hacer injertos y, algunos años más tarde, después de observar los resultados en casi 30.000 plantas, estuvo en disposición de desvelar los arcanos de la transmisión genética: formuló las leyes de Mendel, llamadas así en honor al apellido de su creador.

La genética mendeliana tuvo una gran acogida en las primeras décadas del siglo pasado. Sus postulados fundamentaron el darwinismo social, los programas eugenésicos y las leyes de esterilización norteamericanas, que más tarde fueron asumidas por el Tercer Reich. Rudolf Hess sentenció que el nazismo era pura biología y Josef Mengele, el Ángel de la Muerte, llevó a la práctica sus palabras en el campo de exterminio de Auschwitz.

En 1925 estas aberraciones se encontraban ya en 'Mein Kampf', donde Hitler teorizaba con un ejército ario marcando el paso de la oca por todas las capitales de Europa. Y aunque el nazismo acabó aparentemente derrotado, cien años después, con Donald Trump purgando las filas y exigiendo al generalato soldados más altos, rubios y perfectos, el sueño húmedo de Hitler está más cerca de materializarse que nunca.

Que el presidente de los Estados Unidos quiera ver desfilar un ejército ario el día de su cumpleaños, es solo una muestra más de que el péndulo inexorable de la Historia, como para nuestra desgracia bien sabemos los europeos, se abate de nuevo sobre la civilización occidental. Resta por saber si lo empuja el viento fatal de levante, que cuando sopla frío arrastra las hordas de bárbaros sobre Roma y cuando torna caliente manda a la media luna a tomar Constantinopla. Queda por conocer si acaso es otro, distinto del que trajo la peste, la muerte y la desolación oculta en la bodega de una galera, el que se apresta hoy a derribar el frágil castillo de la democracia.

Porque los autoritarismos, los caminantes blancos y el rey del invierno, están ya próximos a nuestras casas y parece que nos hemos resignado a dejarles pasar sin oponer batalla. Bajamos los brazos sin preguntar siquiera quién empuja el péndulo y no acabamos de reparar, como nos enseñó un Premio Nobel, que la respuesta, quizás en esta ocasión, está en el viento.