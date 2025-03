El pasado 18 de agosto, un niño de 11 años que se encontraba jugando con sus amigos en el polideportivo de Mocejón (Toledo), fue apuñalado ... por un desconocido encapuchado que se dio a la fuga. Rápidamente, la maquinaría del fango se puso en marcha. Los canales de extrema derecha abrieron las espitas del odio y comenzaron a difundir la imagen de un magrebí como supuesto autor del crimen. El bulo se extendió como la pólvora por las redes sociales, donde poco más tarde publicaron la foto y la ubicación de un hotel de la localidad que acoge a menores inmigrantes, con mensajes en los que se exhortaba a quemar el establecimiento y degollarlos a todos. Pidieron, incluso, la cabeza de un primo del niño asesinado, que salió a invocar mesura y lincharon sin piedad, eludiendo el más mínimo respeto al duelo de la familia.

El objetivo era replicar los disturbios generados a primeros de agosto en Southport, en el noroeste de Inglaterra, a raíz de la muerte de tres niñas en un parque de la localidad. Aunque luego se supo que el autor había sido un joven galés de padres ruandeses, cristianos, los grupos neonazis difundieron que se trataba de un musulmán y durante varios días atacaron mezquitas, incendiaron las calles y se enfrentaron a la policía, causando cientos de estragos y más de mil detenidos.

La Guardia Civil detuvo al asesino de Mocejón 36 horas más tarde, un chico del pueblo con un alto grado de discapacidad psíquica, pero esa horquilla de tiempo fue suficiente para inundar las redes de injurias, odio y racismo. Un racismo que curiosamente siempre es religioso y va dirigido contra los inmigrantes musulmanes, cuando España, más que ningún otro país del mundo, ha sido siempre una tierra de acogida. Los españoles podemos presumir de un carácter inigualable gracias al crisol de razas y culturas que lo han ido forjado a lo largo de los siglos. En España, lo raro es ser racista.

Hace un mes, Tim Walz, gobernador de Minnesota y candidato a la vicepresidencia de EE UU, utilizó esta expresión, «weird», para referirse a los seguidores de Trump, una amalgama de xenófobos, negacionistas y conspiranoicos, que se dedican a difundir bulos y en sus ratos libres atacan el Capitolio tocados con cuernos de bisonte. En nuestro país prefieren un morrión de los tercios, que les fríe la sesera pero no les impide insultar ni gritar más fuerte que nadie. Son unos cobardes, que tiran la piedra y esconden la mano. Que atacan siempre a las minorías, cuando la minoría son ellos.

Admitámoslo, son raros. Su manera de proceder y dividir a la sociedad no concuerda con la del resto de ciudadanos, generosos, tolerantes y solidarios. Si no coincide con nuestra manera de pensar, ¿por qué servimos de correa de transmisión de sus detestables provechos? Difundiendo el odio en las redes sociales solo ayudamos a propagar el incendio, convirtiéndonos en partícipes de sus crímenes y aberraciones. Bloqueémoslos. No sirvamos a los intereses de los raros.