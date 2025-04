Política 2.0

Comenta Compartir

La política (o más bien los políticos), no cambia de un año para otro. En esto hay que darle la razón a Lampedusa. Escuchar a ... un político el día 1 de enero es como cruzar la frontera de Caya con la última campanada de Nochevieja: no tienes la sensación de haber viajado atrás en el tiempo, ni de encontrarte en otro país. La política es como el FIFA que los Reyes traen a mis hijos todos los años: cambia la carcasa, pero el videojuego continúa siendo el mismo. La política es un timo, un artificio, un entretenimiento pueril en el que no existe la noción del tiempo ni el espacio. Y no existe porque la política se mueve hoy a golpe de clic.

Las ocurrencias, que campean a sus anchas en las redes sociales, se han extendido al mundo real. La inmediatez, el chiste fácil a cambio de un aplauso efímero, ha desterrado la reflexión, el análisis y el debate de la esfera pública. Los científicos, los filósofos y todos aquellos que podían aportar algo valioso o interesante, han sido silenciados por el todopoderoso algoritmo, la pesadilla orwelliana que rige nuestras vidas. Jugábamos con fuego, es cierto, pero pocos podían prever que la ingeniería informática acabaría asesinando a la democracia, el gran logro de la humanidad. La inmortal obra de Clístines, Solón y Pericles, perfeccionada a través de los siglos hasta convertirse en el mejor antídoto contra las injusticias y las desigualdades, el arma del pueblo que consiguió derribar imperios y expulsar de sus poltronas a los más sanguinarios tiranos de todos los tiempos, ha muerto y tanto usted como yo somos culpables del crimen. Somos culpables de dar pábulo a la confrontación y magnificar el 1% que nos separa, frente al 99% de las cosas que compartimos y con las que estamos de acuerdo, con independencia de la nacionalidad, sexo, religión, opinión o circunstancia personal o social que nos defina. Somos culpables de amplificar y extender hasta la saciedad en los medios de comunicación tradicionales un tuit en X, una red social ciertamente minoritaria, que ocupa el décimo puesto en el ranking de usuarios, con menos de la cuarta parte de los que cuentan Youtube, Instragram o Tiktok, las preferidas por la juventud a la que pertenece el futuro. Somos culpables de ceder el púlpito a la polarización, consigna de politiquillos extremistas, sin carisma ni ideas, flores de un día que nadie recordará mañana, así como de sublimar un puñado de caracteres escritos a la carrera por el dueño del cotarro, el nuevo Calígula, cuyo sueño húmedo y confeso es prender fuego a la Tierra y huir a Marte en un cohete hipersónico. Ha prometido que lo hará en esta legislatura y yo le creo, porque el logaritmo pone y quita gobiernos al dictado del amo. También creo que nos lo merecemos, porque somos culpables de lo que votamos, pero tal vez aún podamos evitar que el mundo arda y que quienes atentan contra la democracia puedan escapar impunes.

