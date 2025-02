Perder la guerra

Los niños de mi generación fuimos unos privilegiados. Nos criamos con todas las comodidades posibles, aquellas que la vida les negó a nuestros padres y que nuestros abuelos no llegaron siquiera a imaginar. Cuando lloriqueábamos por cualquier fruslería –la sopa que no nos gustaba o ... el balón que nos escamotearon los Reyes–, los míos solían poner de relieve el acomodado mundo en el que vivíamos con una demoledora frase: «¡Qué buena guerra que os cayera!».

Era evidente que no deseaban para sus nietos otra guerra fratricida como la que habían sufrido en sus carnes. Con aquella frase, nuestros abuelos nos reprochaban que no valorásemos el inaudito período de paz y prosperidad que nos habían legado, a costa de tanto dolor y sufrimiento. Nuestros padres siguieron su ejemplo y ayudaron a construir un país mejor: consensuaron la Transición, aprobaron una Constitución y nos integraron en la Unión Europea. La caída del muro de Berlín convirtió a Europa en una tierra de promisión, el lugar donde confluían todas las utopías y el fin de la historia profetizado por Fukuyama. Europa se convirtió en el mascarón de proa de los derechos y libertades cuya conquista había desangrado el continente durante siglos, navegó las procelosas aguas del este, quebró el hielo y sumó fieles por el camino, hasta que el permafrost liberó el virus del iliberalismo.

El virus infectó a una generación de políticos que no habían sufrido los rigores de la guerra. En su adanismo, adjuraron de los sistemas democráticos y comenzaron a socavar los pilares del Estado del Bienestar: redujeron el gasto en sanidad, educación y pensiones, cuestionaron la imparcialidad de los jueces, persiguieron a las minorías y suprimieron los derechos de las mujeres. Algunos gobiernos abolieron las garantías constitucionales y pusieron en entredicho el ordenamiento internacional, con el silencio cómplice de sus ciudadanos, de tal modo que a nadie pareció importarle que los autoritarismos avanzaran, suprimiendo los derechos conquistados con tanto sacrificio. Nadie exige ya que cesen los naufragios ni los genocidios diarios a las puertas de Europa, que tan solo esperan al nuevo inquilino de la Casa Blanca para recrudecerse, y duele comprobar cómo incluso los jóvenes, rebeldes por naturaleza, subsisten anestesiados y abogan por un negacionismo que acabará robándoles el futuro.

Los jóvenes han abandonado la bandera del ecologismo. En mi ciudad, en una reciente manifestación convocada para exigir a las autoridades la limpieza del río, tomado por el nenúfar mexicano, podían contarse con los dedos de una mano aquellas personas menores de cincuenta años. Tampoco les interesa la política. Mi experiencia como profesor universitario es descorazonadora, porque he comprobado que el nihilismo es la tónica habitual entre los estudiantes. Y sin embargo, necesitamos a los jóvenes. En esta lucha por las libertades no sobra nadie. Para vencer a los autoritarismos necesitamos a la sociedad en su conjunto. Una ciudadanía fuerte, que vuelva a confiar en las instituciones y defienda los derechos que tanto nos costó conseguir. Si esto no ocurre pronto, perderemos la guerra.