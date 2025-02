La parábola de Amalec

Los amalecitas eran un pueblo semita, descendientes de Esaú, que al parecer habitaron el norte del Sinaí compitiendo en recursos con los israelitas. Yavé, el dios celoso y vengador del Antiguo Testamento, ordenó al rey Saúl que borrara su memoria de la faz de la ... Tierra. Hombres, mujeres, ancianos, niños, ovejas, cabras, camellos y asnos, deben ser exterminados. le dijo. Así que Saúl movilizó doscientos mil soldados y arrasó Amalec, en lo que probablemente fue el primer genocidio registrado de la Historia.

Benjamín Netanyahu, el ángel exterminador de los gazatíes, que se mira en el espejo del rey Saúl porque fue el gobernante que reunió las doce tribus en un solo Estado y recurre en sus discursos al mandato divino sobre los amalecitas, ha sido denunciado recientemente ante el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU. Sorprende que se haya tardado tanto y que a las pocas personalidades que han clamado por un armisticio se las silenciara sin remisión: a Borrell, que en su juventud trabajó en un kibutz, lo llamó a capítulo la propia Unión Europea, y a Sánchez, que acudió a la zona como presidente de turno, lo reprobó Israel retirando a su embajadora. Y sorprende que haya sido Sudáfrica quien haya denunciado al Estado de Israel invocando la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, aprobada precisamente tras los juicios de Nuremberg por el Holocausto judío.

Los palestinos no están legitimados para reclamar ante el Tribunal porque aún no han sido reconocidos como Estado. Incluso el rey Felipe VI, premeditadamente parco en estos asuntos, se ha sumado a quienes exigen el reconocimiento, negociado en la Conferencia de Paz de Madrid de 1991 y ratificado en los Acuerdos de Oslo de 1993. Por aquellos años también fue erradicado el apartheid en Sudáfrica, así que la representación que ostenta no resulta baladí, tal y como se ha encargado de subrayar el equipo de seis abogados liderados por Tembeka Ngcukaitobi, que vivieron su infancia y adolescencia marcados por el estigma de la segregación racial promovida por la minoría blanca.

Siguiendo los dictados divinos, el gobierno israelí bombardea por tierra, mar y aire la Franja de Gaza. Quiere curar el cáncer, en palabras de su embajador en la ONU, eliminando todas las células cancerígenas, que son sus habitantes. Hasta el momento lleva 24.000 muertos, ancianos, mujeres y niños indefensos, a los que habrá que sumar otros 7.000 desaparecidos, sepultados bajo los escombros. Una matanza transmitida en directo por las propias víctimas, en un intento desesperado de despertar a la comunidad internacional, con escasa esperanza de detenerla.

El injusto penal de los crímenes de genocidio y lesa humanidad resulta muy difícil de probar, por lo que es harto complicado que la acusación prospere. Sin embargo, convendría recordar a sus autores que el rey Saúl, destructor de los amalecitas, prefirió suicidarse con su propia espada antes que caer en manos del enemigo. Porque también está escrito que a quien hierro mata, a hierro muere.