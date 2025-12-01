P'alante y p'aluego

Procrastinar es uno de los verbos más ninguneados del diccionario. Su intensa raíz latina casa mal con el oído moderno y la filosofía que encierra ... su significado con el estilo de vida apresurado que algunos nos quieren imponer a toda costa. Es sinónimo de posponer, postergar, aparcar, diferir, dilatar, aplazar, demorar o retardar; de todo aquello, en suma, contrario a lo impulsivo e inmediato. Roma, fundada sobre siete colinas, engendró hombres pegados a la tierra, reflexivos y perseverantes como agricultores, que aguardaban pacientes a recolectar el fruto de sus trabajos y sabían conjugar a la perfección el verbo procrastinar.

La naturaleza humana, en cambio, resulta alérgica a las expectativas. En las escuelas de Economía se enseña que todos llevamos grabados en el disco duro la Ley de Preferencia Temporal, una categoría esencial de la Teoría del Capital, según la cual, en igualdad de circunstancias, preferimos satisfacer las necesidades presentes frente a una eventual promesa de beneficio o ventaja futura. Entre la chocolatina ahora y la tableta completa al día siguiente, un niño elegirá siempre lo primero. Un adulto, con menor preferencia temporal, probablemente lo segundo. El autocontrol forma parte del proceso evolutivo de la sociedad. Sin prospectiva, sin priorización de los objetivos a largo plazo y abandonada a sus impulsos primarios, la humanidad se habría extinguido antes incluso de que el primer mono se atreviera a bajar del árbol.

Sorprendentemente, cada vez hay más personas que eligen la chocolatina. El autocontrol, ligado al coeficiente intelectual y al nivel educativo, es un diferenciador social clave que explica las ratios de ahorro e inversión en los países con mayor crecimiento económico. Sin embargo, los bulos y la cultura de la inmediatez que promueve el ecosistema digital están invirtiendo dichas ratios, modulando el cerebro de gran parte de los ciudadanos, que huérfanos de opinión crítica son incapaces de reflexionar por sí mismos para anticipar consecuencias futuras. Especialmente gravoso resulta entre los jóvenes, cuyo sesgo demoscópico permite advertir una regresión a ideas y valores trasnochados, por lo que, si nadie lo remedia, me temo que caminamos, cuesta abajo y sin frenos, en busca del árbol del que quizás nunca debimos bajar.

Entre los culpables se encuentran buena parte de los medios de comunicación, que han abandonado su obligación de servicio público para rendirse al poder de las redes, tomadas por negacionistas y asustaviejas que distorsionan la realidad a favor de intereses espurios. El tactismo y el regate corto de los políticos tampoco ayuda, poniendo en entredicho las instituciones. Los grandes estadistas están en retirada y lo apremiante gana enteros, polarizando a los ciudadanos. El navajeo sustituyó a la esgrima parlamentaria mientras la visceralidad se imponía al debate, por lo que hoy todo es p'alante: todo es quien pueda hacer, ya, que haga, y hasta las sentencias, por definición sensatas y motivadas, son sustituidas por fallos incomprensibles y urgentes. Es hora de reflexionar, debemos tomar aliento antes de que sea demasiado tarde. Escuchemos a los clásicos, regresemos a nuestras raíces. Volvamos a los p'aluegos.