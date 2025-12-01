HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

LA BRECHA

P'alante y p'aluego

Jacinto J. Marabel

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

Procrastinar es uno de los verbos más ninguneados del diccionario. Su intensa raíz latina casa mal con el oído moderno y la filosofía que encierra ... su significado con el estilo de vida apresurado que algunos nos quieren imponer a toda costa. Es sinónimo de posponer, postergar, aparcar, diferir, dilatar, aplazar, demorar o retardar; de todo aquello, en suma, contrario a lo impulsivo e inmediato. Roma, fundada sobre siete colinas, engendró hombres pegados a la tierra, reflexivos y perseverantes como agricultores, que aguardaban pacientes a recolectar el fruto de sus trabajos y sabían conjugar a la perfección el verbo procrastinar.

