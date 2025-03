A veces, las cosas más minúsculas y aparentemente irrelevantes, aquellas a las que no prestamos atención, son las que más daño nos hacen. Con razón ... se dice que el diablo está en los detalles. El mosquito, por ejemplo, es el ser vivo más letal del mundo: como transmisor de toda clase de patógenos y enfermedades es el principal responsable de casi 750.000 muertes al año. Y la rutina, esa sucesión de imperceptibles, pequeños y monótonos actos en los que nos sume la cotidianeidad, acaba guillotinando el amor. Con razón Rocío Jurado nos enseñó que el amor se rompe de tanto usarlo.

En ocasiones, la política, como el amor, quizás por esa faceta previsible y aburrida que tiende a vampirizarla y destruirla, es también experta en romper puentes. Aunque no todos, una buena parte de nuestros representantes públicos muestran una querencia insana e irrefrenable en soliviantar las masas y enfangar el caladero de votos. Quizás por aquello de la ganancia del río revuelto, se afanan también en pervertir el castellano, degradando o vaciando de contenido algunas de las palabras más hermosas de la lengua en la que escribió Cervantes. Algunos, no todos, no pueden sustraerse a esa afición perversa que consiste en finiquitar los términos más virtuosos del diccionario, como amnistía, a cambio de una expectativa bastarda de poder.

Perdóneme por la expresión. Sé que finiquitar es un verbo horrendo, pero creía tener licencia para poder usarlo en noviembre, el mes de los muertos. Y sé que estamos en noviembre por el cirio de mi madre. El día de 'tosantos' prende un velón rojo que, durante el resto del mes, ilumina un rincón de la casa y mantiene encendido el recuerdo de todos nuestros queridos difuntos. Bueno, todos no, pero sí al menos hasta el tercer grado de consanguinidad, ya que de lo contrario se necesitaría una carretilla de cirios para ganar la indulgencia. En cualquier caso, yo lo que quería decirle es que el amor, la muerte y la política suelen ir de la mano, como las moiras. Y que, quizá porque el destino del hombre no está escrito, noviembre es un tiempo propicio para las paradojas.

Entre otras, la que va del puñado de nostálgicos que hoy se reúnen en Mingorrubio a los cientos de miles de personas que concurrirán a las convocatorias del sábado, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha rememora aquel 25 de noviembre de 1960, en el que las hermanas Teresa, Patria y Minerva Mirabal, fueron mandadas asesinar por el Chivo Trujillo, inaugurando la larga, sangrienta e infame lista de atrocidades que entre todos tenemos el deber de erradicar. En lo que va de año, 52 mujeres han sido víctimas mortales de la violencia de género en España. A veces, las cosas más minúsculas y aparentemente irrelevantes son las que más daño nos hacen. No desvirtuemos el lenguaje. No es violencia intrafamiliar. El monstruo que continúa campando a sus anchas ahí fuera se llama machismo.