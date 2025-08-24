HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La brecha

Matricidas

Jacinto J. Marabel

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:08

El monte es anterior al hombre y el fuego anterior al monte. Los volcanes dieron forma a la Tierra y los montes ya ardían mucho ... antes de que el homo erectus estuviera en disposición de domesticar el poder hipnótico de las llamas. Al fuego le debemos la supervivencia como especie y es posible que este sea el origen de la fascinación innata que sentimos ante su fulgor. Forma parte de nuestro ADN y todos hemos evocado en alguna ocasión a Ulises amarrado frente a las sirenas, atraídos por el crepitar mortal de la lumbre en la chimenea. Hay, incluso, quien va más allá y experimenta una pulsión enfermiza e incontrolable por invocar su presencia, que le puede llevar a arrojarse por entero a las llamas. Es el pirómano, que no debe confundirse con el incendiario, el malnacido que, a sabiendas, desdeña vidas ajenas y prende fuegos devastadores por mero afán lucrativo, resentido o narcisista.

