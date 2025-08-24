Matricidas

El monte es anterior al hombre y el fuego anterior al monte. Los volcanes dieron forma a la Tierra y los montes ya ardían mucho ... antes de que el homo erectus estuviera en disposición de domesticar el poder hipnótico de las llamas. Al fuego le debemos la supervivencia como especie y es posible que este sea el origen de la fascinación innata que sentimos ante su fulgor. Forma parte de nuestro ADN y todos hemos evocado en alguna ocasión a Ulises amarrado frente a las sirenas, atraídos por el crepitar mortal de la lumbre en la chimenea. Hay, incluso, quien va más allá y experimenta una pulsión enfermiza e incontrolable por invocar su presencia, que le puede llevar a arrojarse por entero a las llamas. Es el pirómano, que no debe confundirse con el incendiario, el malnacido que, a sabiendas, desdeña vidas ajenas y prende fuegos devastadores por mero afán lucrativo, resentido o narcisista.

Los incendiarios son todos hijos de Eróstrato, el insignificante pastor de Éfeso que quemó el templo de Artemisa con el confeso propósito de pasar a la posteridad. La RAE (Real Academia Española) admite el término erostratismo para definir la obsesión enfermiza que conduce a cometer actos delictivos en busca de renombre. Destruir una de las siete maravillas del mundo antiguo con el único objetivo de ser recordado es uno de los mayores actos criminales que puede llegar a cometer el hombre. Superado, sin duda, por el execrable delito de incendiar a placer un bosque.

¿Qué mente puede llegar a albergar un matricidio múltiple semejante? Los árboles son el origen y el sustrato de la vida, tal y como la conocemos. Son el oxígeno que respiramos. La cuna que nos mece en la niñez y el ataúd en el que reposamos para la eternidad están hechos de la misma madera. Literalmente, todos somos árboles. De ellos procedemos y a ellos regresamos. Los árboles son los guardines de la memoria colectiva. Nos lo enseñó Joaquín Araujo en 'Los árboles te enseñarán a ver el bosque', donde necesitó 12 folios para describir la infinita caída de la hoja de un tilo. El incendiario, en cambio, apenas necesita un segundo para prender fuego al bosque, tiempo más que suficiente para iniciar la huida y escapar incólume del lugar del crimen.

Mientras tanto, los políticos, como han demostrado estos días, gastarán saliva en culpar al muerto: que si la despoblación, el cambio climático, la negligencia o la falta de medios. Y si por casualidad el autor de un incendio intencionado finalmente es detenido y encausado, nunca será castigado en proporción a los estragos y a la desolación provocada. Por no hablar de las pérdidas económicas, que en ningún modo satisfará, correspondiendo a las aseguradoras o a las administraciones indemnizar las ingentes cuantías. Resulta indudable que urge poner el foco en la prevención, pero ello no debería dejar en sombras una necesaria reforma penal que endurezca el tipo de quienes en lugar de pirómanos o incendiarios son, simple y llanamente, matricidas.