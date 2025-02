De un tiempo a esta parte las campañas electorales sacan lo peorcito de cada casa. Al cierre de la jornada electoral, el vencedor suele encaramarse ... a un balcón y proclamar a los cuatro vientos que está dispuesto a gobernar para todos, sin hacer distingos y satisfaciendo a propios y extraños, tanto a los que le votaron como a los que no. Con el subidón, se le llena la boca de buenos propósitos y asegura que dedicará gran parte del mandato a zurcir las heridas que descollaron en campaña. Heridas que no existían y que los propios candidatos se encargaron de abrir y sazonar a su gusto.

El tracking electoral se alimenta de odio. Esto lo sabe cualquier Rasputín del tres al cuarto. Un buen puñado de escaños dependen de la gravedad u ordinariez de la mentira que estén dispuestos a escupir al rival, por lo que muchos diputados, en lugar de legitimar los suyos en una serie de propuestas realistas y factibles, acaban sentados toda la legislatura sobre el saco de enredos y patrañas con el que han dado pábulo al enfrentamiento de los ciudadanos.

No sé cuándo se jodió el Perú, cuándo se impuso el lema oficioso de cuanto peor mejor, pero sigo estando convencido que, a estas alturas de la película, son infinitas las cosas que nos unen y apenas se pueden contar con los dedos de una mano las que nos separan. Nos une una puesta de sol junto a la persona amada, un paseo descalzo sobre la arena de la playa, el olor de la hierba recién cortada y el aroma del café recién hecho, la ilusión de un niño el Día de Reyes, las noches de verano en pandilla, el recuerdo del primer beso, una caricia imborrable, la sonrisa de un bebé, la brisa en la cara, la mano que reconforta al enfermo, escuchar caer la lluvia contra los cristales al calor del fuego en la chimenea, una almohada mullida y el tacto de las sábanas limpias tras un duro día de trabajo, un buen cuadro, un buen libro y un buen concierto, aquel plato favorito que solo saben cocinar las madres, la mirada sabia y entrañable de un abuelo. Nos unen mil cosas y apenas nos separan el negacionismo climático, la violencia machista, la homofobia y la intolerancia con los inmigrantes.

La historia de la humanidad no es otra cosa que el largo, tortuoso e inexorable camino de los derechos del hombre. A lo largo de los siglos, los abuelos de nuestros abuelos se dejaron literalmente la piel defendiendo muchos de los derechos que gozamos hoy en día, en pacífica convivencia. Algunos, apelando a un pasado bastardo e inexistente, se empeñan en arrebatárnoslos a cambio de un miserable puñado de votos. Solo espero que los árboles no nos priven de ver el bosque, que el odio y la maleza no se extiendan y cubran el sendero. Que el rencor y la mentira no nos impida transitar libres por el camino de la vida.