La letra pequeña de la jubilación

Como llevo a gala no escribir sobre política, creo que cada vez me quedan menos lectores. Y aunque aún conservo un colchón suficiente para no ... tener que meterme con Pedro Sánchez, su mujer o su hermano, no descarto que pronto me den un tirón de orejas para que comience a desbarrar a troche y moche. Pero hasta entonces, cuantas menos personas lean esta columna, mejor. Porque así, de vez en cuando, puedo soltar secretillos que solo están al alcance de los elegidos, el Club Bilderberg o los Iluminati. Secretillos como el de la letra pequeña que acompaña a la resolución de jubilación.

La inmensa mayoría lo ignora, pero el pie de recurso finaliza con un asterisco, que remite a su vez a un siniestro Real Decreto –probablemente aprobado por Pedro Sánchez, su mujer o su hermano–, en el que, a cambio de una mísera pensión, el agraciado queda obligado a cuidar de sus nietos con carácter vitalicio. Por eso cada vez hay menos jubilados mirando las obras y más abuelos deslomados junto a los toboganes del parque o estresados en doble fila en las puertas de los colegios. No es broma; lo dice la Ley: la conciliación de la vida laboral y familiar de los hijos es intrínsecamente proporcional al desguace de la paterna. Y es que la manida conciliación familiar, además de un oxímoron, es una patraña del Imserso para tener ocupados a los ciudadanos mayores de sesenta años, porque el sistema colapsó hace tiempo y no da para enviarlos a todos a Benidorm. Si no lo sabía, quizás aún esté a tiempo de reengancharse en el trabajo. En caso contrario, ya puede ir tirando de los apuntes de cuando era mozo, porque le va tocar volver a cambiar pañales, calentar potitos, aspirar mocos y acunar criaturitas, con tantas repetidas dosis de amor y cariño como número de nietos tenga o estén por llegar. Le aseguro que acabará conociendo por su nombre a todos los patos de Castelar y a todas las palomitas de San Francisco. Se aprenderá todas las canciones de los Cantajuegos y el teléfono del pediatra de memoria. Prepare el carrito y el isofix para el coche, la apiretal para la febrícula y tenga a mano la fregona para las vomitonas. La pelotita que no falte, así como los 'youtubers' de más mayores, la robótica, el inglés y los cumpleaños, un día sí y otro también, con los padres llamando a cada rato. No sigo por falta de espacio, pero con lo que le he contado olvídese de viajar y de leer todos esos libros pendientes que fue acumulando. Olvídese de la siesta y de regar la parcelita que compró con tanto esfuerzo, porque el cuidado de los nietos requerirá su atención de lunes a domingo y fiestas de guardar. Solo hay una manera de escapar. Dicen que Alemania va a aprobar el servicio militar voluntario. Yo he empezado a recoger firmas para que en España sea obligatorio a partir de los 65.

