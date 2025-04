Ladridos y rebuznos

Antiguamente, en las facultades de Periodismo se enseñaba que si un perro mordía a un niño, el hecho era merecedor de ser divulgado, faltaría más, ... pese a que, salvo para los padres, la relevancia informativa fuera escasa. En cambio, si un niño mordía a un perro, aquí la cosa cambiaba radicalmente. Nos encontraríamos ante un acontecimiento singular, una auténtica noticia, digno de ser contado bajo grandes titulares. La diferencia básica entonces entre la simple información, relegada a los párrafos más oscuros y esquinados de los periódicos, y la noticia, estaría en la originalidad o interés del asunto que se pretendiera difundir. Un político que propusiera algo atrayente, por ejemplo, entraría dentro de este concepto; el resto constituiría mera información o divertimento.

En la actualidad, sin embargo, la profusión de medios digitales ha relajado hasta límites lacerantes el concepto de noticia. El interés se ha relativizado y cualquier ocurrencia, por nimia que sea, es susceptible de acaparar minutos, cabeceras y titulares en los medios de comunicación. Que el perro muerda o ladre se ha convertido, efectivamente, en noticia. Ahí tenemos el Congreso de los Diputados, con sus señorías enfrascados en sus particulares diatribas, perorando sobre lo divino y lo humano, sintiéndose Demóstenes redivivos, cuando más bien resultan Cipión y Berganza, y sus ladridos rebasan la Carrera de San Jerónimo impregnando todos los órdenes de la vida, enfangado, dividiendo y polarizando la otrora pacífica existencia de los ciudadanos.

Que el perro ladre o el asno rebuzne no debiera ser noticia. No se deje engatusar. Los políticos son expertos en hacernos comulgar con ruedas de molino. En la inmensa mayoría de ocasiones, tras pomposos eslóganes o grandilocuentes consignas, no hay más que un áspero, prolongado y melancólico roznido. Y ya sabe que los rebuznos los carga el diablo, que no duerme y levanta caramillos en el viento.

En la segunda parte de 'El Quijote' se cuenta la historia de los dos regidores que se adentraron en el monte en busca del asno que había perdido uno de ellos. Para encontrarlo no se les ocurrió mejor idea que separarse y comenzar a rebuznar por su cuenta, con la esperanza de atraerse la respuesta del animal. Sin embargo, a cada rebuzno de regidor le sucedía la réplica de su homónimo, por lo que así pasaron el día, encontrándose y alejándose de continuo, en busca del desgraciado jumento, que al final apareció comido de los lobos. Los regidores regresaron a casa e hicieron partícipes a todos los vecinos de sus habilidades borricales, adornando la anécdota hasta elevarla a la condición de noticia y aun de principio único y universal, de tal modo que el lugar adoptó el gentilicio de pueblo del rebuzno. De tanto en tanto, sus habitantes, orgullosos del apelativo, corrían a levantarse en armas, dando batalla a aquellos pueblos colindantes que se atrevían a hacer mofa o escarnio del sobrenombre. Y es que así de simples e influenciables son los hombres cuando se comportan en masa, espoleados por los rebuznos de ciertos políticos.