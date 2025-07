El invento del turismo

Diez 'o'clock' de un sábado de agosto de 1760. El primogénito de Lord Blackwood, primo segundo del rey de Inglaterra, saluda a sus papás ... desde la cubierta del barco que acaba de atracar en el puerto de Dover. Los señores duques están muy orgullosos del niño, que hace cinco años enviaron a recorrer el continente con todos los gastos pagados y hoy regresa con el bozo florido, una actriz italiana colgada del brazo, cuatro idiomas en la mochila y un bagaje cultural lo suficientemente sólido como para mojarle la oreja al más bregado tertuliano de la Royal Society. Esto era el Gran Tour, una especie de Erasmus a lo bestia para los retoños de la aristocracia británica, que se puso de moda en el siglo XVIII, cuando viajar molaba mazo. Durante siglos viajar estuvo guay, hasta que a un guiri se le ocurrió combinar los calcetines con las sandalias e inventó el turismo de masas.

En buena parte, la economía patria es producto del turismo de masas. Los españoles somos hijos del landismo y del Simca 1000 renqueante, camino de la playa. La infancia es un recuerdo machadiano en la Cuesta de la Media Fanega, con la baca pletórica, siete hermanos, dos abuelos y un tío soltero cociéndose en el asiento de atrás, 40 grados entrando por las ventanillas, el humo de los Ducados secando las gargantas y las canciones del Fary retemblando en los oídos. El viacrucis hasta el apartamento estaba marcado por mojones de vomitonas infantiles, pero el final merecía la pena: kilómetros de arenas doradas esperaban a las familias en sus bien merecidas vacaciones estivales. Pescaíto frito de día y brisita del mar por la noche. La felicidad era una siesta bajo la sombrilla hasta que el Maligno, que se aburría de matar moscas con el rabo, inventó las redes sociales y viajar se convirtió en una ansiedad por coleccionar fotos absurdas que pocos ven y nadie recuerda.

No queda un rincón en el mundo por explorar ni un centímetro de arena en el que extender la toalla. Son las diez en punto de un sábado de agosto de 2025 y no cabe una sombrilla más en la playa de La Antilla. Un batallón de jubilados se levantó a las cinco de la mañana para coger sitio y únicamente queda un rincón a la sombra de los baños del chiringuito. Suena Omar Montes a todo trapo, pero al menos el agüilla que mana por debajo hace que no te quemes los pies hasta la orilla. Luego brincas entre castillos, perritos y barrigas, esquivas al de las camisetas de fútbol, el carrito de los refrescos, sorteas diez metros de algas viscosas, ochos surfistas, cinco pedales y una señora que está haciendo pipí con los brazos en jarras, para poder disfrutar del cachito de ola por el que has pagado un potosí este verano. Hasta que te pica una medusa y vuelves a la toalla saltando como Chiquito. Allí maldices al hijo de la Gran Bretaña que inventó el turismo.