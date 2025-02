Lo importante

Comenta Compartir

Voy a confesarle algo: estoy hasta los mismísimos de la amnistía y me importa una higa el flequillo de Puigdemont. Hoy me he levantado Pérez- ... Reverte y probablemente acabe hiriendo alguna que otra sensibilidad, así que si es de los que se la coge con papel de fumar le invito a cambiar raudo de columna. Porque voy a contarle la importancia que puede tener para usted, para su vida, para su quehacer diario, la tan cacareada amnistía: nada; cero patatero. Y voy a decirle lo que representa para otros, estadistas de reconocido prestigio, como pudieran ser, por poner el caso, un tal Pedro Sánchez o un Alberto Núñez Feijóo: todo; les va en juego su vida política.

¿Por qué entonces llevamos tanto tiempo dejándonos arrastrar por sus intereses en lugar de reclamar los nuestros? Al fin y al cabo, les hemos votado para que representen nuestros intereses y no los suyos. Mis preocupaciones son muy básicas y coinciden, creo, con las del común de los mortales: el paro, la hucha de las pensiones, el estado de la sanidad pública y la educación de mis hijos, la cuota de la hipoteca, el precio de la gasolina y el aceite, el recibo de la luz y, si me apura, por elevar el debate, el cambio climático y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Supongo que los que salen a la calle los domingos para arropar al amado líder, gritando consignas diseñadas en los despachos de Ferraz o Génova, todo eso se la trae al pairo y pueden dejar a los niños solitos en casa, formándose en una de esas útiles páginas de contenido para adultos. Lo de la abeja y la flor que se lo cuenten los maestros, oiga, que nosotros vamos como motos y no tenemos tiempo para lindezas. Y ya de paso que les vigilen el móvil de 500 pavos que le trajeron los Reyes, no vaya a ser que lo pierdan y el berrinche nos lo comamos los padres. El Consejo Escolar del Estado ha propuesto que se prohíban los móviles en la educación primaria y se controle que no los saquen de las mochilas en secundaria. A mí me parece que se queda corto y que además llega tarde, porque tengo alumnos veinteañeros en la Facultad de Derecho que toman apuntes con los pulgares en una pantalla de seis centímetros, escriben «haiga», «cocreta» y están con el ojo más pendiente del baile del tiktoker de turno que de la Ley de Procedimiento Administrativo, que les aburre infinito. Y aunque en esto último no les quito la razón, pienso que las criaturitas son ya irrecuperables para la sociedad, como ha puesto de manifiesto el reciente informe PISA, pero que aún estamos a tiempo de salvar los muebles, repensar el sistema de calidad que queremos para nuestros hijos y dejar de parchear leyes de educación a la carta. El problema es que preferimos seguir dando vueltas en la rueda de hámster, mientras en el comedero no nos falten las pipas.

