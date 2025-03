Algo hacemos mal

Algo estamos haciendo mal los de mi generación cuando hemos pasado de obedecer a los padres a vivir entregados como esclavos a los caprichos de ... los hijos. Escribo con conocimiento de causa y desde la experiencia que me otorgan dos niños chicos y escasa vida propia. Esta última se reduce a ir de acá para allá como pollo sin cabeza, siempre a salto de mata, combinando los horarios con mi mujer los días de diario y las fiestas de guardar.

La vida pasa mientras te empeñas en hacer planes, excusándote de compromisos previos porque tienes que llevar al niño a un partido en la otra punta de la vasta geografía extremeña. Allí, entre patadones y balonazos al aire, pasas las horas muertas, achicharrándote al sol o amoratándote con la pelona, según toque, aguantando los chaparrones del cielo, algún lapo impropio y los insultos de la afición local. Las tardes están reservadas a cumpleaños y eventos varios en piscinas de bolas y parques multiaventuras, con tirolinas, hinchables y videojuegos de todos los colores; por no mencionar las conversaciones forzadas con padres desconocidos y los cientos de kilómetros callejeando, cargado de una manada de preadolescentes con subidón de azúcar berreando la última de Bizarrap. Las noches, entre el kebab y el Telepizza. Y los findes en el McDonalds.

Entre rato y rato, toca hacer manualidades con goma eva y brillibrilli, repasar la historia de España en inglés y la termodinámica en portugués, contestar al Rayuela, al Classdojo y al Classroom, rellenar formularios evaluativos y rebañar 12 euritos para la excursión del día siguiente a Luisiberia, al rocódromo, al parque del río o al monte Salvagem, esta ya un pelín más cara, por no hablar del desmadre de pertrechos cuando van a Sierra Nevada, La Antilla o la Warner. También hay que buscar un regalito para la profe y un disfraz para Halloween, pastorcito en Navidad, Carnaval y San Patricio. Fiestas hay más que días de cole y todas tienen su intríngulis que debes preparar a conciencia: el Día del Centro, del Abuelo, de la Paz, de la Alimentación Saludable, de Extremadura, de Badajoz, de la Patarrona y no sé cuantos miles más.

El domingo pasado nos invitaron a la comunión de una amiguita de los niños. Cuando llegamos al convite el jardín estaba sembrado de ositos, farolillos y setas gigantes. Varias hadas madrinas nos juntaron a los invitados dentro de una gran carpa, donde debíamos esperar a la niña, a oscuras, con botes de confeti. Ya estaba empezando a comerme el confeti cuando el disyóquey puso la canción de Frozen a todo trapo, el cielo se cubrió de fuegos artificiales y dos cañones de luz apuntaron hacia la puerta, por donde apareció una niña refulgente a lomos de un caballo inmaculado. Todos los móviles registraron la escena. Tiré a la niña, subí al caballo, salté por encima de un hada y galopé hacia el infinito, huyendo de aquella desmesura. No recuerdo nada, pero me he visto en Tiktok.