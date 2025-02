La gabarra portuguesa

Comenta Compartir

Ayer fueron las elecciones vascas. Aunque he seguido de cerca el proceso, escribo estas líneas sin conocer si los datos que ofrecían las encuestas se ajustaron a los resultados finales. Por lo general, el parecido entre unas y otros suele ser el mismo que entre ... un huevo y una castaña, así que no voy a pillarme los dedos. Sí me gustaría subrayar en cambio un momento de la campaña, que ha sido a cara de perro. Lamentablemente, esto ya casi viene de serie en el decreto de cualquier convocatoria a las urnas, pero en la campaña vasca hemos rizado el rizo con triple tirabuzón incluido, con agresiones con espray pimienta y alusiones al terrorismo de primero de gabinete, que buscaban el rédito político polarizando al electorado. Hasta que, entre medias, se le coló la gabarra y casi les jode el invento.

La gabarra, que no surcaba la ría desde el triplete de Clemente, estuvo arropada por más de un millón de personas. Presumiblemente seguidores del Athletic y bilbaínos nacidos en los más insospechados rincones del mundo, que se abrazaban y compartían la alegría de la cuadrilla de Lezama, sin importarles un bledo si el de al lado era de derechas o de izquierdas, peneuvista, socialista, filoetarra o podemita. La gabarra se convirtió en un símbolo de fraternidad y concordia que a punto de estuvo de reventarle la campaña electoral a los partidos. Es cierto que duró, parafraseando a Sabina, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks, pero pienso que si la gabarra remontase hoy el Nervión ayudaría a serenar los ánimos y afrontar las negociaciones con el espíritu de consenso de los portugueses. Los portugueses, que no tienen gabarra y ni falta que les hace, llevan años dándonos sopas con ondas en asuntos de Estado. Su presidente dimitió a la mínima señal de sospecha de corrupción, algo impensable en España, convocó elecciones que ganaron los conservadores, y estos, sin estridencias, en lugar de aliarse con la ultraderecha, asumieron gran parte del programa socialista convencidos de que la legislatura deberá resolverse entre los dos grandes partidos nacionales. Un sentido de Estado que brilla por su ausencia a este lado de la Raya, de donde nuestros vecinos, con razón, no esperan ni buen viento, ni buen casamiento. Y es que llevamos cincuenta años sin sacar provecho de sus lecciones. El jueves se cumplirá medio siglo de la Revolução en la que derrocaron una Dictadura repartiendo claveles, en lugar de tiros. Lo recordamos en un ciclo organizado la semana pasada por el Ateneo, sin que ningún representante público se dignara a asomar la cabeza por la sala. No quieren aprender de nuestros vecinos y no les culpo, poco nos sorprende ya de los políticos, pero me duele la ignorancia de nuestros compatriotas, especialmente aquellos que viven a la derecha del meridiano 5 y que se preguntan, como los Monty Python, ¿qué han hecho los portugueses por nosotros? A estos les recomiendo que lean la Historia de Portugal.

