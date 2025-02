El fraude infinito

No se usted, pero yo cada día me siento más indefenso frente a los fraudes. Tengo la sensación de que los malos acechan día y ... noche, aguardando pacientemente a que dé un paso en falso para sacarme los cuartos, sin que nadie esté dispuesto a poner los medios para evitarlo ni a responsabilizarse después del desaguisado.

Hasta hace unos años, los correos sospechosos de estafa eran fáciles de identificar. Estaban escritos en un español macarrónico, anunciándote que habías sido agraciado con una herencia fabulosa –procedente de un tío abuelo nigeriano– o un sorteo millonario –resultado de una rifa en Tayikistán–, que podían ser tuyas pinchado en el insignificante enlace que se adjuntaba. Hoy, la inteligencia artificial permite que cualquier timador de tres al cuarto te escriba desde un suburbio de Bangladés en perfecto castellano de Valladolid, añadiendo un vídeo en el que el Papa se dirige a ti solicitándote el PIN, el PUK y hasta la fecha del cumpleaños de tu suegra, para ayudar a las víctimas de un terremoto en Machu Picchu.

Es tal la cantidad de timos que nos rodean que, a poco que te descuidas, acabas cayendo en la trampa. Mi banco me ha convencido de la inutilidad del sinfín de contraseñas apuntadas en un pósit que siempre guardo en la cartera, por lo que el otro día les llevé un certificado de hidalguía y otro de pureza de sangre hasta cuarto grado, para evitar que nadie se haga pasar por mí. Y aunque también me han escaneado el iris, conservan un poco de cera de las orejas, tres pelos de nariz y hasta el traje de la mili, me negué a grabarles la voz porque he leído que esto ya no funciona, que las Siris y las Alexas surten a las mafias de un valiosísimo registro para clonar a la carta.

Tengo varios conocidos a los que les ha llegado un mensaje de voz de un hijo en apuros pidiéndole dinero, acompañado del sempiterno enlace en el que te limpian la cuenta corriente en un abrir y cerrar de ojos. A mí me llegan cupones-descuento sin pedirlos, alquileres en la playa a precio irrisorio, multas de tráfico imposibles, descubiertos en entidades financieras que desconozco y hasta citas a ciegas con pibones de nombres impronunciables. El bombardeo se incrementa cuando a un desastre natural sobreviene una crisis humanitaria, como en la última dana, una situación de máxima fragilidad que los estafadores aprovechan para hacer caja apelando al altruismo y a la solidaridad de las buenas gentes. Es indignante comprobar en directo cómo este tipo de canallas se aprestan a sacar tajada, difundiendo bulos que ahondan en el sufrimiento de las familias y desacreditando a las instituciones que las asisten. Pero lo que de verdad me cabrea es que se jacten de ello a cara descubierta, que no se trate de un tipo anónimo de Bangladés, sino que sepamos sus nombres y apellidos, y que su ruindad no tenga castigo. ¿De verdad no podemos hacer nada?