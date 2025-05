La presencia del mal en un mundo gobernado por una voluntad divina omnibenevolente es una paradoja irresoluble que ha traído de cabeza a todos los ... sabios de la historia de la Humanidad. Aunque tampoco hace falta ser una lumbrera para darse cuenta de que el mal existe. Ya le digo yo que puede sentirse físicamente los días de lluvia, acechando bajo la apariencia inofensiva de una baldosa.

Y es que la lluvia en Sevilla podrá ser una maravilla, pero en Badajoz es un auténtico coñazo. No sé si será porque a los de secano nos gusta menos mojarnos que a un gato egipcio, pero el caso es que una semana antes de que el hombre o la mujer del tiempo anuncie que van a caer cuatro gotas, se me arquea el espinazo y comienzo a soltar bufidos a diestro y siniestro. Antes tenía un gallito portugués, de los que predicen el tiempo, que se ponía rosáceo cuando barruntaba nubes, pero desde que los niños lo metieron en el congelador se le quitaron de golpe las dotes adivinatorias y ya solo luce de azul fiambre a todas horas. Así que, como las aplicaciones del móvil fallan más que las encuestas de Tezanos, el día que amanece desapacible no tengo a quien consultar para salir a la calle.

Ese día no se le ocurra coger el coche si quiere llegar puntual al trabajo. Los atascos en las rotondas son kilométricos y las filas en las puertas de los colegios triples, porque el niño, que aflora bozo de turco y vive dos portales más abajo, se pone malito cuando se moja y el padre o la madre se empeñan en entrarlo bajo palio. Si puede, acuda andado al trabajo. La gran cuestión shakespeariana es sacar o no el paraguas. Lo único que cubre el paraguas es la cabeza y para eso es mejor ponerse una gorra. A poco que sople el viento, se descuajaringa y acabas pingando de cabeza para abajo. Y si no sopla, acabas pingando igual, aunque de pies para arriba.

El Ayuntamiento, que vela por la salud de los ciudadanos, ha sembrado la ciudad de baldosas deslizantes para que estos salgan a patinar alegremente los días de lluvia. Con una buena suela de goma puede usted acabar escalabrado en el Caño de la Cambota, después de adelantar a siete patinetes eléctricos por la misma acera. También puede jugar a la rayuela y dar saltitos como Chiquito de la Calzada tratando de evitar la baldosas sueltas o melladas, pero tenga en cuenta que a todo quisque le llega su San Martín y más pronto que tarde el chorreón acabará lamiéndole las corvas.

Yo me pagué un curso en el Circo del Sol y los días de lluvia hacía de funambulista por los bordillos, hasta que los astros se confabularon en forma de imbornal atascado y no vi venir el autobús. Y aquí me tiene con la tiritona, intentando darle a la tecla con un caldito de pollo delante.