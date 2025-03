Criar fama y cardar lana

Resulta curioso comprobar cómo algunas palabras han cambiado de significado a lo largo de los siglos: el adjetivo formidable se utilizaba para subrayar un acontecimiento ... terrible, que infundía miedo y asombro; bizarro era un acto heroico y generoso; y villano el natural de la villa. Con los refranes ocurre algo similar: uno de los más conocidos es aquel que advierte sobre la injusticia aparejada a los que crían la fama y los que cardan la lana. Su interpretación ha variado desde la acepción recogida en el Diccionario de 1729, en el sentido de atribuir a unos los vicios y delitos cometidos por otros, al uso que le damos en la actualidad para denostar a quien se apropia de los laureles del trabajo ajeno.

Nikola Tesla es uno los ejemplos más recurrentes. El genio croata murió en la indigencia después de haber sido estafado por Edison, que patentó muchos de sus inventos, y por Marconi, que recibió el Premio Nobel blandiendo la autoría de la radio. Sin embargo, entre el puñado de paternidades adulteradas de la Historia, mi favorita sigue siendo la del signore Amerigo Vespucci.

El florentino recaló en España en 1492, tras escapar por los pelos a la hoguera de las vanidades de Savonarola. La elección de la fecha no es baladí y da una idea del carácter oportunista del personaje. Vino como agente comercial de los Médici y se embarcó con los portugueses en una expedición a las Indias que resultó un fracaso, por lo que regresó a Sevilla con el rabo entre las piernas y la convicción de medrar en la cabeza. Castellanizó el nombre, embaucó a Colón para que le revelara sus secretos, desposó a una hija del Gran Capitán, tomó el control de la Casa de Contratación y vivió holgadamente hasta el final de sus días.

Entre medias tuvo tiempo de escribir 'Mundus Novus', una obra considerada apócrifa por los investigadores, en la que narraba su singladura con los portugueses. El texto se difundió como la pólvora por toda Europa y dio pábulo a una cosmografía en el que las nuevas tierras de ultramar recibieron el nombre de América. La puntilla la pondría Nicolás Copérnico, que comenzó a utilizarlo en «honor a su descubridor», ninguneando a Colón y bendiciendo a Vespucio in sécula seculórum.

Durante su exilio brasileño, Stefan Zweig dedicó un extraordinario ensayo a este tema, que sería publicado póstumamente bajo el shakespeariano título de 'Amerigo: a comedy of errors in history'. Zweig, que reconstruyó la cadena de equívocos de aquel legendario fraude, concluía afirmando que «un hecho nunca es decisivo por sí solo; lo que cuenta es el conocimiento que de él se tiene. Quien lo narra y lo explica a menudo suele ser más importante para la posteridad que quien lo llevó a cabo». Hoy, una vez más, sus palabras resuenan proféticas: lo importante no es cardar la lana, esforzarse en hacer las cosas, sino en contarlas, el ben trovato. Y ya sabemos que quien controla el relato domina el mundo.