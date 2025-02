Por razones obvias, la cueva se convirtió en el primer refugio de la humanidad. En sus paredes, el hombre dejó constancia de sus inquietudes antes ... de salir a conquistar el planeta. Algunos sin embargo prefirieron quedarse a vivir para siempre en las profundidades y horadaron la roca, cavaron túneles y fundaron urbes e incluso civilizaciones completas, ajenas o indiferentes a los procesos históricos que se sucedían en la superficie. Jenofonte describió en la 'Anábasis' la ciudad subterránea de Derinkuyu, que aún puede visitarse en la actual Capadocia, cuyas cámaras y túneles de 9 kilómetros de extensión llegaron a albergar, según los expertos, a más de 20.000 personas. Los antiguos creían que el interior de la tierra estaba formado por miles de kilómetros de galerías, hábitat natural de los trogloditas, por las que circulaban las corrientes de aire que provocaban los terremotos. Y tanto Petra, como el Sinaí o los laberínticos sistemas de túneles que invaden el subsuelo de Orvieto, Pilsen o Naorus, no hacen sino confirmar la insana tendencia de algunos de nuestros congéneres a vivir sepultados en las penumbras.

Cualquier mención a los cuerpos cavernosos siempre nos lleva a rescatar el archisabido mito de Platón, ya sabe: el del grupo de prisioneros que viven encerrados desde su infancia en una cueva, encadenados a un muro, de espaldas a todo lo que sucede dentro de la misma. Al otro lado de la pared hay un fuego que proyecta las sombras de las personas que transitan por la caverna. Durante años, los prisioneros han visto esas sombras moviéndose y manipulando objetos, por lo que piensan que se trata del mundo real, hasta que uno de ellos consigue zafarse de las cadenas y se encarama al muro. Lo que ve le admira y ciega a partes iguales. Poco a poco, consigue acostumbrarse a la luz y avanza hacia la salida, donde contempla el mundo tal cual es, antes de regresar entusiasmado para contarles a sus compañeros lo que ha visto. Estos sin embargo no solo no le creen, sino que están a punto de asesinarle cuando intenta liberarlos para mostrarles la verdad.

Pienso que el mito de la caverna, que es en esencia una fábula sobre el conocimiento escrita hace 25 siglos, resulta totalmente actual y se presta a extraer alguna que otra conclusión sobre el mundo que nos rodea. Nos ayuda por ejemplo a entender que el mal no solo se esconde entre los cientos de kilómetros de túneles que discurren bajo la franja de Gaza, sino también al otro lado del muro que la delimita y refleja las sombras de una verdad que no es única ni incuestionable. A reconocer que el mal puede llegar a habitar en cada uno de nosotros, cuando somos incapaces de empatizar con el resto y limar las diferencias, más allá de los muros y las cadenas que nos esclavizan a una misma certeza, ideología o religión. La humanidad no estará a salvo hasta que veamos salir al último hombre de la caverna.