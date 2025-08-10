El arancel de la siesta

Cuando Octavio Augusto decidió seguir el ejemplo de su tío abuelo y padre político, que había dado el nombre de Julio a un mes del ... calendario romano, jamás pensó que el tiro podía salirle por la culata. Porque con el devenir de los tiempos agosto parió la agostidad y el autohomenaje adquirió tintes peyorativos.

Ignoro quién acuñó el término, que suele ir además acompañado por los agravantes de premeditación y alevosía, pero lo escuché hace un cuarto de siglo de boca de Julia Otero cuando en plena canícula le suprimieron el programa de radio para ponerla de patitas en la calle. Como se puede imaginar, agostidad fue lo más bonito que dijo sobre aquella puñalada trapera, por lo que el vocablo acabó triunfando y, aunque aún no ha sido aceptado por la RAE, resulta común esgrimirlo para descalificar las modificaciones normativas que los gobiernos de todos los colores trata de colar en el BOE aprovechando que los españoles sestean.

Siesta. Esa sí que es una bella y antigua palabra castellana, con más de quinientos años de antigüedad. Nebrija la incluyó en su 'Gramática', donde también recogía el término sesteadero como lugar apropiado para planchar la oreja y echar una buena cabezada, probando de manera irrefutable que el más grandioso invento que legamos a la humanidad, por encima incluso del Chupa Chups y la ilustre fregona, contaba con una infraestructura propia, avalada por siglos de experiencia.

Aunque la siesta nos iguala en derechos, perfeccionando el artículo 14 de la Constitución, los gustos sobre el sesteadero varían por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión. Sin embargo, en este país en el que se discute por todo, la siesta obra el milagro de unirnos, pudiéndose comprobar que cualquier compatriota estará de acuerdo en dos cosas: que no hay despertar bueno sin babilla resbalando por la comisura de la boca y que la mejor forma de practicarla es teniendo a mano un sofá en invierno y una cama en verano. En el primer caso es de agradecer que las comodidades de los hogares modernos terminaran con las siestas familiares en torno a la mesa camilla y el brasero de picón, que de tanto en tanto había que remover con la paleta, ahorrándonos los veinte padrenuestros y diez avemarías que debían rezarse antes de sumergirnos bajo las enaguas, no fuera a ser que le viéramos las bragas a la abuela y sufriéramos excomunión. Más dudas alberga el segundo, en el que el aire acondicionado nos birló la siesta de alcoba, larga y reposada, con mantita, pijama y orinal, para acabar abonándonos a la premura del moquillo perenne y los resfriados de estío.

La siesta, en cualquier caso, es nuestra mejor carta de presentación. El comodín de la política exterior. No hay producto que hayamos exportado tanto y hasta Trump, por naturaleza, claro está, se echa la siesta del burro. Aseguran que no puede vivir sin ella, por lo que deberíamos aprovechar para imponerle un arancel, al menos, del 100%. Con premeditación, alevosía y agostidad.