Los jabalíes

Hubo una vez un ya lejano día en que servidor estaba puesto en el cauce del arroyo que llamamos «Juanote». Vino a suceder y sucedió ... que apareció por allí, de estampida y con prisas, una jabalina que huía de los muchachos que cazaban al salto y de mis otros compañeros de armada. La vaina fue que me pasó «a huevo» y le metí un plomazo que la puso patas para arriba.

Como uno tiene la manía de contar por escrito sus venturas y desventuras cinegéticas, a los pocos días escribí un texto (par de folios) que publicó la revista 'Jara y sedal' y que titulé 'La cochina de Juanote'. La que se armó fue chica. En ese programa del celebérrimo Pablo Motos un tipo hizo chanza, burla y escarnio de la cochina (pensaría él que doméstica) de un tal Juanote. A ver si ahora, con lo que voy a contar va a pasar lo mismo. Vamos a ello.

Hace unos días, la del alba sería, íbamos 'Choc' y servidor dando el garbeo matinal que acostumbramos por el Parque del Príncipe y alrededores. A medias entre la fuente del Hinche y la de Aguas Vivas, en pleno Parque y en barzal tupido, par del arroyo que desciende, de pronto 'Choc' se quedó quieto y agitando acelerado su pequeño rabo. ¿Qué ha visto este? me dije, y no había acabado de pensarlo cuando el pequeño bodeguero salió corriendo y ladrando como un poseso. ¡Las barbas del profeta! En el barzal, unos, medio ocultos y otros no, una piara de jabalíes nos miraba desafiante.

Yo, un poco inconsciente, me acerqué y les hice una foto con el móvil, mientras 'Choc' se desgañitaba insultándolos desconsideradamente. Un macho de buen porte diría que a cuento de qué aquellos ladridos insultantes de semejante mocoso y dio dos pasos hacia el desafiante e impertinente 'Choc'. El perrín dio media vuelta y salió huyendo como alma que llevara el diablo. Nos alejamos del lugar y dejamos allí a aquellos guarros insolentes. Yo vi claramente cinco, pero había más dentro del barzal.

Se lo comuniqué presto a un empleado municipal que andaba por allí escardando las papeleras. Supongo que fue él el que avisó a quien fuese y se armó la marimorena mediática. Al poco la noticia de que los jabalíes habían entrado en el Parque del Príncipe corrió como pólvora y se oyeron y leyeron bobadas de todo tipo. Que si una jabalina con sus rayones, que si patatín… En fin, un despropósito. El caso es que el Parque estuvo cerrado dos días y ¿qué pasó con la susodicha piara de escrofas? Dicen, hay quien diga, que avisaron a unos arqueros de Badajoz (¿no los había más lejos?) y que con alevosía nocturna flecharon a un par de guarros.

¿Y de los otros qué se «fizo»? El caso es que a qué ton hacer unos disparos y soliviantar al público urbano, y más si se enteran los del maltrato animal. A fin de cuentas un esperpento que ni don Ramón del Valle Inclán. Con lo poquito que hubiera tardado Julián con los perros en darles matarile a punta de cuchifarro. Veremos jabalíes en Cánovas, si no al tiempo.