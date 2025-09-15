HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartas al director

Han empezado las clases

J.A. Barquilla Mateos

Huerta De ánimas

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

He escuchado en la radio extremeña que hay problemas con el transporte escolar. A niños y niñas tienen que llevarles los padres hasta su centro ... escolar porque no hay autobuses en esos lugares, lo que supone un problema, pues los padres trabajan, además de que existen otros inconvenientes. Esperemos que se arregle pronto esa cuestión tan importante. Vuelven las mochilas, la ilusión o la desgana, la aplicación en los estudios, el reencuentro con los compañeros del curso anterior.

