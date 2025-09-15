Han empezado las clases

Comenta Compartir

He escuchado en la radio extremeña que hay problemas con el transporte escolar. A niños y niñas tienen que llevarles los padres hasta su centro ... escolar porque no hay autobuses en esos lugares, lo que supone un problema, pues los padres trabajan, además de que existen otros inconvenientes. Esperemos que se arregle pronto esa cuestión tan importante. Vuelven las mochilas, la ilusión o la desgana, la aplicación en los estudios, el reencuentro con los compañeros del curso anterior.

El material escolar tan caro y otras consecuencias de la vuelta al cole. Es septiembre y este mes tiene como siempre el olor de imprenta de los libros de texto nuevo, y los cuadernos, los lápices, las gomas de borrar, y aunque hace muchos años que no existen los tinteros de los pupitres, tiene septiembre también el olor de la tinta, por lo menos para quienes fuimos escolares por los años sesenta, y el tacto blanco y polvoriento de las tizas. Y tiene la forma de los viejos pizarrines, la nostálgica y elemental sabiduría de la enciclopedia Álvarez y la laboriosa caligrafía de los cuadernos Rubio de aquellas viejas escuelas de antaño. En fin, vuelven las clases como el otoño, con el color amarillo de las hojas caídas, con el viento, con el sol desvanecido de septiembre, con las prisas, los estudios, el ajetreo cotidiano de la vida.

