La inspiración de Charlie Kirk

Comenta Compartir

Acontecimiento doloroso y llamativo ha sido la muerte de Charlie Kirk. Llenó muchas páginas de los periódicos de todo el mundo y se incendiaron las ... redes sociales ante el fatídico suceso ese 10 de septiembre. Habían matado a un divulgador de opinión en Estados Unidos, conocido en todo el mundo anglosajón por sus vídeos y diálogos en público contra la necedad de ideologías hueras que se infiltran en la juventud del mundo occidental, que, como se dice vulgarmente, «comen el coco», apresan la mente. Sus vídeos siempre eran en defensa de la verdad frente al error, de la religión frente al vacío interior cuando falta la fe en Dios, de la libertad frente a la imposición del pensamiento único... Muchísimas personas de todas las clases sociales lamentan la muerte violenta de un hombre joven alineado con la paz, la verdad y el bien, amante de su esposa y de su patria, padre amoroso de dos pequeñines que tienen derecho a recibir el cariño, la enseñanza y la seguridad afectiva que puede dar un padre. Charlie, que supo transmitir su pensamiento en distintos foros, influencer imbatible por su convicción y claridad, servirá de inspiración para tantos que evocan las palabras de Cristo: «quien guarda su vida la perderá; quien por mí la pierde la hallará». (Mateo 16: 25).

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión