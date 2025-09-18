HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 17 de septiembre, en Extremadura?

La inspiración de Charlie Kirk

J. Romo Garlito

Cáceres

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

Acontecimiento doloroso y llamativo ha sido la muerte de Charlie Kirk. Llenó muchas páginas de los periódicos de todo el mundo y se incendiaron las ... redes sociales ante el fatídico suceso ese 10 de septiembre. Habían matado a un divulgador de opinión en Estados Unidos, conocido en todo el mundo anglosajón por sus vídeos y diálogos en público contra la necedad de ideologías hueras que se infiltran en la juventud del mundo occidental, que, como se dice vulgarmente, «comen el coco», apresan la mente. Sus vídeos siempre eran en defensa de la verdad frente al error, de la religión frente al vacío interior cuando falta la fe en Dios, de la libertad frente a la imposición del pensamiento único... Muchísimas personas de todas las clases sociales lamentan la muerte violenta de un hombre joven alineado con la paz, la verdad y el bien, amante de su esposa y de su patria, padre amoroso de dos pequeñines que tienen derecho a recibir el cariño, la enseñanza y la seguridad afectiva que puede dar un padre. Charlie, que supo transmitir su pensamiento en distintos foros, influencer imbatible por su convicción y claridad, servirá de inspiración para tantos que evocan las palabras de Cristo: «quien guarda su vida la perderá; quien por mí la pierde la hallará». (Mateo 16: 25).

