Tiempo de exámenes, tiempo de desazón. La incertidumbre angustia al estudiante si no ha hecho los deberes… ¿Aún existen los deberes? He ahí un concepto ... con mala fama. Las reformas educativas apuestan por el trabajo en equipo frente al esfuerzo individual, que parece algo antiguo, sin atractivo. Pero casi todo lo que sabemos, lo hemos aprendido haciendo deberes. Para escribir estas columnas, hay que hacer los deberes: un día hay que informarse sobre las lonjas de pescado, otro, sobre razas de perros o canciones de Loquillo. Si de niño no hubiera hecho los deberes, no podría entender textos ni hacerlos comprensibles.

Los salesianos me inocularon el agobio de no haber hecho los deberes. Es una sensación que nos acompaña a quienes hemos sido sus alumnos. Si no hemos acabado los deberes, no descansamos. Da lo mismo que sea escribir el artículo del día, llevar la contabilidad de la droguería o el escandallo del restaurante. Apuntes, libros, libretas, notas, webs… Repasar, ordenar, subrayar, esquematizar, calcular, escribir… El resultado final es un placer sosegado y una satisfacción personal: la erótica del saber o la íntima gratificación del trabajo bien hecho. Están muy bien los actos culturales y los trabajos en equipo, pero eso son consecuencias del saber. El verdadero aprendizaje, el que precede a todo lo demás, es hacer los deberes: leer, resumir, estudiar en soledad. Ese esfuerzo individual, aislado del mundo y sus estímulos, es la base de la cultura y el arma más noble para superar este tiempo de exámenes. Después están las reformas educativas, que permiten pasar de curso por la cara, pero las reformas no son fruto de los deberes, sino del trabajo en equipo.

