Entre Cáceres y Salamanca, se levanta la sierra de la Utopía, uno de los destinos favoritos de los buscadores del paraíso. En ese territorio anhelado, ... cuyo nombre real es sierra de Gata, se recuperan la armonía y el sosiego, sus valles y su agua viva ayudan a encarar la existencia cuando aprieta la vida y allí se han establecido monjas budistas como Tenzi Yótika, dramaturgos como José Manuel Corredoira o periodistas como el inglés Paul Richardson, que escribía sobre gastronomía para el Financial Times, descubrió Gata, se compró una casa en el bosque y escribió un libro titulado 'Cenar a las tantas' (Edhasa).

Cuando la actualidad aprieta, nada mejor que una polémica popular para desengrasar: la carne de ternera, las golosinas o el horario de la cena. Paul Richardson descubrió lo de cenar muy tarde en un restaurante del puerto de Santander zampando marisco hasta las tantas. Recorrió España durante tres años recogiendo datos para escribir su libro y acabó interiorizando nuestros horarios. «Soy el que más tarde cena, incluso a la una de la madrugada, sobre todo en verano. Me voy a Inglaterra o Portugal y me cuesta acostumbrarme a comer a la una y cenar a las ocho. Me parece horrible porque la mañana no cunde si comes a la una», me contaba.

Tras buscar el paraíso en París, la India, Ibiza y las Alpujarras, el francés Philippe Camus llegó a la sierra de la Utopía, durmió 48 horas seguidas y al despertar, se dijo: «Ya está, es aquí». Fundó una aldea de cuento para encontrar el silencio y el crecimiento personal y la llamó La Lalita. Poco antes de morir, me legó un consejo: «No dejes de venir a Gata. En esta sierra, los sueños son increíbles». Y se cena a las tantas.