El no saludo se ha convertido en símbolo político. No estrechar la mano para marcar territorio: «Usted y yo tenemos tan poco que ver que ... le dedico una inclinación de cabeza y basta». Quedarte con la mano en el aire, sin que te la asga un concejal o una presidenta, te deja sin saber qué hacer, que es el peor de los ridículos. Los despreciados con tablas superan el trance con soltura: se llevan la mano a la barbilla con elegante parsimonia, se la meten en el bolsillo como quien hace prestidigitación o cierran el puño y levantan el pulgar quitando hierro: «Ok, no pasa nada».

Saliendo del baño de un auditorio de música, me encontré con el director de la orquesta sinfónica que protagonizaba el concierto, me saludó extendiendo su mano y yo se la estreché con la mía, que estaba empapada. Me miró con aprensión, pero superé el trance dando explicaciones: «Es agua». No sé si me creyó, pero desde entonces me saluda con una leve inclinación de cabeza. En ese gesto no hay aversión política, sino desconfianza: «¿Será agua o será así de cochino?».

Mis problemas con los saludos no son políticos, sino urinarios. Durante un rodaje, la productora de Juego de Tronos me pidió permiso para que los actores pudieran usar los baños de mi centro de trabajo. Como en un rodaje de otra serie, nos habían robado ratones y nos habían atascado las letrinas, me negué. La decisión me regaló un momento de gloria radiofónica: Julia Otero me dedicó 15 minutos de su programa presentándome como «el hombre que no deja mear a la Khaleesi». Pero los ayudantes de producción de Juego de Tronos, con los que me cruzaba habitualmente durante el rodaje, marcaron territorio: no volvieron a dirigirme la palabra.