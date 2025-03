No he necesitado consultar en Google las letras, me salen solas, de corrido

«Prietas las filas, recias marciales, nuestras escuadras van». Me sé todos los himnos de los tiempos de Franco. De memoria. Y los puedo entonar ... a capela. «Cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste al rojo ayer». Los cantaba en el campamento Emperador Carlos, en el Valle del Jerte, con once años, alzando el brazo y uniformado de flecha. «Por Dios, por la Patria y el Rey, murieron nuestros padres». No he necesitado consultar en Google las letras, me salen solas, de corrido. Como he sobrepasado los 50, tengo lagunas en la memoria, pero estos cantos guerreros siguen ahí, prietos, recios y marciales.

Siete u ocho años después, cambié de himnos. Eran las primeras elecciones democráticas, una fiesta, estudiaba en Salamanca y no me perdía ningún mitin, ni de izquierdas ni de derechas. En los de Carrillo, González y Tierno se cantaba La Internacional puño en alto y, como Salamanca era la universidad de los vascos, también tarareábamos el Eusko Gudariak, aunque fuéramos de Cáceres y no nos enteráramos de nada. Pasé de unos himnos a otros sin darme cuenta y con unos y otros me emocionaba con la misma intensidad. ¿Era chaquetero, era inconsciente, era un cantamañanas? Supongo que simplemente era muy joven y no sabía cuánto dolor y cuánto desvarío emocional había detrás de aquellos cantos colectivos. He vuelto a escuchar lo de las filas prietas y la camisa nueva en las manifestaciones de Madrid ante Ferraz. Lo cantan jóvenes tan entusiasmados, impetuosos e inconscientes como lo pude ser yo. Si supieran el terror que provocan esos cánticos en millones de españoles… Aunque la culpa no es suya, sino de quienes los animan a cantar buscando precisamente eso: aterrorizar.

