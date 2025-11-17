HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A la última

Un mal viento

Media España recibe subvenciones para aislar sus casas del viento colocando ventanas herméticas e insuflando en sus paredes lana mineral. La otra media no tiene casa propia y está a merced del viento

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Media España recibe subvenciones para aislar sus casas del viento colocando ventanas herméticas e insuflando en sus paredes lana mineral. La otra media no tiene ... casa propia y está a merced del viento. España es un país ventoso y este otoño, más. En el antiguo Código Penal, se eximía de culpabilidad de un delito si la falta había sido cometida un día de viento sur. En la película 'Volver' de Pedro Almodóvar, se habla del maldito viento solano que saca a la gente de quicio. Un estudio realizado en el Hospital del Mar de Barcelona muestra que los episodios de pánico entre los pacientes se multiplican por tres los días con viento de poniente. También es malo para la salud mental el garbí, que Josep Pla y Salvador Dalí convirtieron en materia literaria y locura estética.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén
  2. 2

    Una discusión de tráfico provoca una pelea en el barrio de San Fernando de Badajoz
  3. 3 Aviso de la Aemet: intenso frío en Extremadura a partir de esta semana tras los últimos episodios de lluvia
  4. 4

    Políticos extremeños que decidieron irse
  5. 5

    Explotación sexual en Cáceres: en pisos y con alta rotación de extranjeras
  6. 6 Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz
  7. 7

    La masonería vuelve a Badajoz
  8. 8 «Zapatero y Sánchez son la misma tela de araña, la misma podredumbre»
  9. 9

    La menor detenida por matar a su cuñada en Asturias ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  10. 10

    Plasencia busca agua embotellada: «He visto a familias llevándose doce garrafas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un mal viento

Un mal viento